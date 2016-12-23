給最後一分鐘顧客選購的 $15以下的冬季禮品

兒子鼓勵我寫這個博客。

最近我問他生日想要什麼禮物。今年他可以要求一個大禮物，因為我已準備好要送給他，但他卻說「一條圍巾」。

在世界上有這麼多東西，而他只是想要一條圍巾，在這個寒凍的冬天保持他溫暖。事實上，我甚至不需要特別去買一條給他，因為去年我從蘇格蘭買了一些漂亮的羊毛圍巾，作為臨時緊急需送出的禮物。我從來沒意識到居然兒子也需要一條。他自己決定的禮物，可以省下了我不少採購的時間。

在寒冷的天氣，我們需要大量的避寒裝備保持體溫不下降，而不是一些花俏的禮物。如果你還沒有想好要送的聖誕購物，我建議實用的禮物來溫暖親人。以下的想法僅供參考：

1、圍巾、帽子、手套、襪子、耳罩

買這類禮物絕不會出錯，女士需要多於一條的暖圍巾，因為需匹配不同顏色的外套，帽子也一樣。我的衣櫃裡至少就有10頂不同的帽子，去匹配我不同的服裝和場合。

至於手套，我需要更多雙，因為經常丟失，身邊常有副手套是很方便的。一盒厚厚的襪子對男士是好處多多，購買不同的顏色和圖案，休閒或正式的以適應所有的場合。

這些東西到處可以找到包括藥店和商場。此外，這些東西現在大部份都在打折。

2、拖鞋

冬天送拖鞋是好的禮物。事實上，我上週從梅西百貨(Macy’s)給自己買了一雙，我想價錢大概得超過20美元，我用梅西付款卡付費結果只花了$8多就買到了。這個價格告訴你它不會是純羊毛，是一種合成聚酯（polyester），但重要的是當我穿上時，覺得是穿羊毛拖鞋，因為很溫暖，我幾乎無法區別兩者的差別。

天寒的早上起床後，走過浴室、客廳或廚房的冷地板時，是需要一些東西來保溫我們腳。



3、手腳保暖器

在寒凍的冬天我的手腳總是冰冷暖不過來。在Bartell有多款手腳保暖器，每個大約10美元左右。天鵝絨的保暖器可以很快暖和我的睡床，小的保暖器我握在手中護暖，它像魔術般提供我全身的暖和。

4、亞洲茶

如果你是冷體型，嚐試喝幾天人參茶是會提高你的體溫的。

綠茶是我每日早餐珍寶之一。在節日期間如果在聚會上吃太多油膩食物，是需要用綠茶來清洗身體。研究發現，它充滿了抗氧化劑，能改善大腦功能，降低癌症風險並釋放壓力，它也比咖啡少些咖啡因。亞洲綠茶價格便宜，種類繁多，大多數茶都有一個彩色的外盒，甚至不需要包裝就可以送人。

此外也是支持我們社區亞洲雜貨店生意的好方法。

5、書

對於孩子們我盡量不送玩具只送書。書會刺激他們的想像力，朋友可以讀你送給孩子的書，這會帶給父母和孩子更多接近相處的時光，因為你送的書使孩子們會更記著你，節日期間許多書店裡有許多給給最後一分鐘顧客選購的$15以下的冬季禮品孩子的好書正在打折。

我用錢買書支持作者，而不是口頭說說而已。每年，從不同的作者中我至少買上10本書作為禮物。

書是有價值的禮物，可以在讀完後轉傳送給別人，接收者在讀完後也可以用再轉送。沒有比通過知識和信息豐富別人生活來得更好的方式了！

6、曲奇餅

對於一些人來說假期是放縱的時候，當被邀請參加晚宴時就帶上一袋巧克力曲奇餅。我們都有自己最喜歡的巧克力曲奇餅品牌。去朋友們們家訪問他們時，是與朋友和家人分享的最佳時候。

7、給、給、給

一年在這個節日的時候，我會收到許多捐款的請求。最好的「要求」信函或傳單是從扶輪社基金會寄來的，它會附上你捐款的錢，將用到哪裡的細節與照片。

10美元的捐款將為烏干達(Uganda)等國家提供蚊帳，因為在那裡瘧疾(malaria)是主要的健康問題。$15捐款可支付在阿富汗、巴基斯坦和尼日利亞（Afghanistan, Pakistan,and Nigeria）的脊髓灰質炎疫苗（polio vaccines）。捐100美元可支付一台縫紉機及培訓課，從中可以瞭解到企業家是如何將縫紉技術轉變成一個生意。所以現在就寫張支票吧！因為你是幸運的捐款人。

給親人送禮物永遠不會太晚， 去做就對了。