①諾貝爾物理學獎揭曉 華大教授獲殊榮

（本報訊）10 月4 日，2016 年度諾貝爾物理學獎結果揭曉，3 名英美科學家因「理論發現拓撲相變和拓撲相物質」獲得該殊榮。其中來自華盛頓大學的榮譽退休教授David J. Thouless獨享一半獎金。普林斯頓大學（Princeton University） 物理學教授 F. Duncan M.Haldane 及布朗大學（Brown University）物理學教授J. Michael Kosterlitz 則共享另一半獎金。

這3 位科學家將拓撲學概念應用到物理學，對他們後來的發現起到了決定性作用。拓撲學是數學的一個分支，通常用來描述一些逐步變化的性質。上世紀70年代的理論認為超導現象和超流體現象不可能在薄層中產生，而Michael Kosterlitz 和David Thouless 推翻該理論。證明超導現象能在低溫下產生，並闡釋了超導現象在較高溫下也能產生的機制——相變。

80 年代，Thouless 成功解釋超薄導電層中的電導系數可被精確測量到整數。證明了這些整數在自然屬性中處於拓撲狀態。同時，Duncan Haldane 發現，可以用拓撲學來理解某些材料中的小磁體鏈的性質。

現在我們已經知道拓撲相有很多種。在過去10 年裡，這一領域的研究促進了凝聚態物理研究的前沿發展，人們不僅對拓撲材料能夠在新一代電子器件和超導體中產生應用抱有希望，而且看好其在未來量子計算機方面的應用。研究人員仍在慢慢揭開奇異世界裡物質的秘密，而這個奇異世界，是由今年的3 位獲獎者發現的。