②第一山街車及華大輕軌線正式營運

（本報訊）從2014 年夏天開始，西雅圖第一山街車就一直放出即將通車的消息，然而正式營運時間卻一再推遲。對於一直處在試運行狀態的街車，民眾始終持好奇態度，1 月23 日上午11時左右，在眾人的翹首期盼下，街車終於正式通車。

西市交通局發言人Rick Sheridan 表示，乘客從通車開始數日內乘坐街車出行均暫時免費。第一山街車運行時間為每週一至週六上午5 時至次日凌晨1時，週日及節假日上午10 時至晚上8時。運行頻率為上下班高峰時間段每10分鐘1 班，中午午每12 分鐘1 班，夜間每18 分鐘1 班。

據悉，第一山街車服務全程為2.5英里，北起國會山（Capitol Hill），南至先鋒廣場（Pioneer Square），途經百老匯街（Broadway Ave E）、西雅圖大學（Seattle University）、華埠國際區等地。

另外，3 月19 日西雅圖公共交通運輸再度揭開新篇章——由華盛頓大學至國會山段的輕軌「大學線」（University Link）正式開始營運。

此線路全長3 英里， 為「中央線」（Central Link） 輕軌北向延伸部分。大學線北起華大哈士奇體育場（UW Husky Stadium）， 經國會山（Capitol Hill）、 西湖中心（Westlake）、先鋒廣場（PioneerSquare）、華埠國際區等地後最終到達西塔國際機場（Sea-Tac International Airport）。

各輕軌站內均設有自動售票機，乘客可自行購買車票搭乘列車，亦可刷公交卡通行，票價為＄2.25 至＄3.25 不等，而使用低收入公交卡（ORCALIFT） 的居民每次搭乘則僅需支付＄1.50。

此次耗資18 億美金修建而成的新輕軌線路將改變周邊居民出行頻率。預計至2021 年止，大學線每個工作日將增加45,000 名乘客。而於西塔市Angle Lake 的另一輕軌延伸線亦將於今秋開始營運，連接華大及西塔市的輕軌全長將為21 英里。