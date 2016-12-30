③華人潘壽安博士 獲選西雅圖學院系統校監

（本報訊） 西雅圖學院系統（Seattle Colleges） 於4 月14 日宣佈，亞利桑那州梅薩社區學院（Mesa Community College, AZ）校長潘壽安（Shouan Pan）正式當選西雅圖學院系統下一任校監，接替將於今年6 月退休的Jill Wakefield。

西雅圖學院系統共包括4 所學校，分別為北西雅圖學院（North Seattle College）、南西雅圖學院（SouthSeattle College）、西雅圖中央學院（Seattle Central College）和西雅圖職業學院（Seattle Vocational Institute）。

現任校監Jill Wakefield 在該學院系統中已供職40 餘載，於2009 年當選校監，為系統有史以來首位女性校監。而即將上任的潘壽安擁有25 年的高等教育教學及行政管理經驗，曾在佛羅里達州、費城和亞利桑那州不同崗位任職，由2008 年3 月起出任梅薩社區學院校長。對於此次當選西雅圖學院系統總校監一職，他表示稱得上是「喜憂參半的結果」，自己一方面對新職位十分期待，另一方面又不忍離開自己工作多年的梅薩社區學院。