⑨ $15 最低時薪法 將生效 1 月全面實行

（本報訊）由Kshama Sawant 倡導的$15 最低時薪法將於下月起開始正式生效。西市部分僱員將成為首批受惠的民眾。

根據2014 年通過的議案， 由2017 年1 月1 日開始，西雅圖地區僱員人數達到501 人的大型企業員工最低時薪需上調至$15 每小時，若企業為員工購買醫療保險，則最低時薪為$13.5。員工人數在500 及以下的小型企業則需將最低時薪上漲至$13，為員工購買醫療保險的僱主則需將時薪上漲至$11.5。

根據今年11 月剛剛公投通過的1433 號議案，華盛頓州從2017 年1月1 日開始， 最低時薪也將由現在的$9.47 上漲至$11，截止到2020 年，最低時薪需逐漸上漲至$13.5。

此外，華州最低時薪法案不涉及大小型企業之分，僅規定18 歲及以上成人最低時薪都需達到標準，包括農業生產員工。而年齡不足16 歲的未成年僱員在2017 年的最低時薪可為成年僱員的85%，即$9.35 每小時。

西雅圖、西塔市（SeaTac）及塔可瑪（Tacoma）等最低時薪高於華州標準的地區，需按照當地法規加薪。除對最低薪資提出的要求外，1433 號議案還要求僱主為員工提供帶薪病假，但此項規定在2018 年1 月才會生效。