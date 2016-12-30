國王甜甜圈店 King Donuts 關閉 帶來的悲傷和喜悅

在上週末，這家位於9232 Rainier Avenue South的國王甜甜圈店舉辦了告別晚會。在晚會上這個家族企業兩代間情緒的對比，是顯而易見的不同。

東主Chea Pol和妻子Heng Hay在2016年的年初就已經宣佈，要將經營近30年的店關閉準備退休了。通過社交網站臉書(Facebook)，Hays的家人準備了一堆比薩餅和好吃的食物，邀請社區成員在12月17日與他們共同舉行告別晚會。喜歡國王甜甜圈的食迷們，在網上大肆瘋狂讚許這家店提供的是世界上最好吃的甜甜圈。多年來，這對夫婦添加了teriyaki的菜單，並在店後安裝了20多台洗衣機。這對夫婦最初是來自柬埔寨，夫妻倆因要逃避滅絕種族的大屠殺，於1981年來到美國。

去年曾一度不能工作的業主是否與他們在商業停車場遭到攻擊有多少關聯？當時他們被搶劫、毆打並嚴重受傷。嫌疑人後來被逮捕，是否這就是終於決定關店告訴大家移民家族企業的艱辛，以及為什麼東主沒有把國王甜甜圈傳給下一代的原因？

兩代人

Pol的妻子告訴西華報「關於結束營業，我心裡很是傷心，我不知道自己將來要做什麼。」她沒有未來的計劃。該店最後一天的營業是12月20日。如果Hays家想要在租約過期後繼續租賃，房東勢必會要求更多的租金。所以租賃過期，潛在買家退出。

然而，Pol的3個孩子的臉上似乎沒有悲傷之容。顧客已經成為他們的朋友，大家繼續出現在門口，食物桌周圍不斷增長的客人準備吃甜甜圈。當天有數百位客人來參加告別晚會，東主準備的比薩盒在櫃檯上堆的高高的。這個地方需要油漆和修理，但一點也不影響客人來。店裡地方擁擠大家只能站著說話吃東西，但一點也不影響客人的熱情，顧客爭相與東主家人拍照。有些人演奏音樂來招待客人，大家感謝東主這些年來的經營並互相擁抱安慰。

很多陌生人，像我一樣對這件事很好奇。一旦大家走進來就會不油然的感覺像是這個家庭的一部份。這是一個大型的、歡迎大家共襄盛舉的社區聚會。

Pol最小的女兒Sokha目前在投資公司Morgan Stanley工作，她以歡笑和擁抱接待所有不同年齡和族裔的朋友。她說：「我不知道會有這麼多人來，有很多人我很長一段時間沒見到他們了。」

Pol的大女兒Channa一直在忙，不停地問候朋友。她的臉上沒有悲傷的跡象，相反地，她看起來十分的輕鬆自在。

Channa說：「（甜甜圈）是父母的激情，但不是我的。」當被問及她是否覺得生意沒有買家時，她回答說：「我們必需繼續向前進。」

Channa在父母被搶劫期間正在讀她的衛生管理碩士學位。因為這件事她打亂了自己的學習，幫助爸爸媽媽經營家裡的生意。她和另外兩個兄弟姐妹在11和12歲的時候，就得在店裡工作。

靠這個店Pol和妻子養育了家裡的3個孩子，包括所有的教育費用。除了Channa和Sokha兩個女兒外，他們還有一個有自己另外工作的兒子Davie。

不同的夢想

儘管懷疑論者認為移民剝奪了大眾的福利，但Pol和 Hay是依靠自己的努力、決心和耐力在美國闖出了一片天空。他們不是替別人工作而是自謀職業，以開始成功地經營自己的事業和建立一個家庭實現了美國夢。

許多移民家庭企業從事的是勞動密集型的行業，如餐館、自助洗衣店、雜貨店做清潔服務和擁有汽車旅館等生意。家裡的的孩子無形中成為勞動力的一部份，這是移民企業成功的秘訣，也是團結家庭的一種功能，家人可以通過自己的生意共同犧牲並努力工作。

由於孩子們是在美國長大，他們有自己的夢想，不同於他們的父母。一旦孩子們準備好了，就會用他們在新國家獲得的知識和技能，展翅飛行振臂向前程。大多數第二代的兒女不熱衷經營他們父母需長時間和重複繁重的生意，不像他們的父母。第二代有選擇－－超出他們的想像力。他們擁有自由和靈活性，探索無盡的可能性，享受體面的生活，不受語言和文化障礙的限制，這是美國夢的另一個版本。

知道自己的激情是一條通向幸福的道路。作家Gretchen Rubin寫道：「一個人的幸福最大的支持之一就是激情。」不再繼承父母的生意只是一種自然的進化，也是下一代Hays家族進步的跡象。他們的目標是努力實現並積極的貢獻，而不是像他們的父母只為求生存而生存。

作家Joe Robinson在Huffington郵報上寫道－－人最重要的不只是為了生活，而是如何做好我們正在過的日子。