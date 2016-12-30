西雅圖房市持續飆高 接連2 月蟬聯全美最熱

（本報訊）美國房屋市場從整體來看正如氣溫一樣，在夏去冬來的季節中慢慢冷卻，但西市房屋市場似乎並沒有受到大環境影響，房價始終居高不下，房屋成交量亦無下跌跡象。

數據顯示，金郡（King County）、斯諾霍米甚郡（Snohomish County） 及皮爾斯郡（Pierce County）10月份獨立住房價格較1 年前上漲10.7%，與9 月份一樣，在參與對比的20 座大城市中再度高居榜首。這是西雅圖自2007年以來首次成為全美最熱門房屋市場。

除西雅圖外，波特蘭（Portland）房市也在西北部地區迅速發展，在這份榜單中位列第2，房價較1 年前同期上漲10.3%。之後便是丹佛（Denver）、達拉斯（Dallas）和坦帕（Tampa）3 座城市，上漲比例均在8% 左右。

從西雅圖房市歷史上看，房屋價格自2012 年跌至谷底後，至今短短數年便上漲59%。目前金郡獨立房屋中位價為50萬美元，斯諾霍米甚郡房屋中位價為44萬美元，而皮爾斯郡則為28.3 萬美元。同時，大選過後貸款利率上漲，一些有購房意願的民眾因擔心利率持續上升而最終做出決定。

另一方面，從出租公寓租金角度看，在經歷了4 年飛漲之後，近期西雅圖地區房租終於出現了漲幅放緩的跡象，而未來這一趨勢是否會持續下去，相關專業人士表示尚未可知。