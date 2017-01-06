2016精選十大博客

1. 華埠國際區如何再戰無家可歸者營地？

當我從亞洲旅行回家，瞥見華埠國際區礙眼的景象消失了。10多座沿著I-5高速公路橋下南景街(S. King Street)上充斥著污物、垃圾和氣味的無家可歸者營地，已於7月18日被清理拆除。

這是一個好消息，但壞消息是，它有可能只是暫時性的。我被同時接受好壞兩個消息而驚訝不已。作為社區的一份子，要如何維持好消息且讓它成為永久性呢？要如何得到市府官員的認同而不只是被動的被聽從？要做到這點需如何去行動呢？為什麼當亞裔社區處在痛苦與擔憂公眾安全的狀況下，要市府去做些事情，卻是這麼的困難呢？

3月11日市府關閉了Nickelsville無家可歸營地，但年初不久，無家可歸者營地又在附近死灰復燃後，今年夏天這個無家可歸的「叢林－The Jungle」又再次被清除。

從這裡可以看出華埠國際區似乎已成為無家可歸者營地最方便安置的傾銷地，同時造成的罪行影響令人震驚，包括在華埠國際區裡顯而易見的搶劫、到處漫遊和塗鴉。在高速公路橋下由臨時管理機構管理的白天停放汽車的駕駛人深怕受害，在下班後也都不敢走到「叢林」營地去取車。

今年4 月， 臨時社區發展協會( the InterIm Community Development Association)發函（此函同時在西華報英文版登出）給市長墨瑞（Ed Murray），由於高速公路下增加的不受監管的無家可歸的帳篷持續惡化，請求幫助關閉這些營地。因為住在華埠國際區鄰里中心的這些帳篷裡的居民，因為煮東西吃飯造成火災隱患、由於上廁所的問題造成惡劣的衛生環境，由於吸毒等非法行為造成治安上的隱憂。

清理後眾議員Upaddhyay說：「我們已經看到在該地區巨大的進步，警察的巡清理後邏已顯著增加，垃圾也被集中處理，以前在橋底下暫時停放車輛的停車場也被駕駛人的車填滿，停車人數有著顯著的增加」。

專責小組的成員Alan Lai表示：「專責小組希望設立一個指導委員會繼續監察有關情況。我們（亞裔）太客氣了，我們要給市府更多的壓力才行。」

2.為什麼我很佩服山度士大叔

要寫山度士（Bob Santos）大叔的生平事蹟，是件容易卻也是挑戰的事—部份原因是因為他令人著迷—有許多極不愉快或不安的故事－－不是為自己充滿野心而是為了整個社區—常常考慮做一些事情的可能性，並成功實現大目標。他的指紋已烙印在華埠國際區，包括9棟他直接或間接負責努力爭取來的負擔得起的住房（affordable housing）、國際診所、胡進培花園、Denise Louie教育中心、圖書館及社區中心等項目。

山度士大叔在醫院住了5週後，於上週六以享年82歲之齡去世，離開了我們大家。

就在去年他81歲時，山度士大叔還手拿著擴音器激昂發話，領導大家參加抗議活動，追隨者亦步亦趨地呼應著他的熱情。這個抗議活動是因為國際區急救中心的創始人陳榮新，在兩個敵對幫派的交火中暗遭殺害，之後山度士策劃了兩次抗議活動。抗議者把目標鎖在離陳榮新受害的半個街口，也就是位在南第八大道和南Weller街交口(8th Ave. S. S. Weller )的國王水煙館酒吧(King’s Hookah Bar)。抗議者旨在迫使該酒吧關門歇業。

山度士有宣佈他抗爭的理念，並在陳榮新去世後在華埠國際區的會議上和大家分享了他的心願。他與州參議員 Bob Hasegawa 甚至會見了酒吧的老闆，讓他明白社區的來意，這是山度士一貫採用搭起橋樑建設和解決問題的方式。

西華報每年暑假舉辦的《暑期青少年領袖》夏令營活動，山度士大叔總是擔任發言報告人，和青少年分享他的經驗以共襄盛舉。西華報基金會三度頒獎表揚山度士大叔，分別是1997年的《亞裔美國人先鋒獎》，1998年的《傑出貢獻者獎》及2000年的《世紀最具影響力的亞裔美國人獎》。

山度士大叔有很好的人際關係，喜歡打抱不平，並善於和市府打交道，曾有過爭取到百萬經費的記錄。山度士大叔，謝謝您做的一切。

3.您不曾讀到關於警察的一些事

抗議警察的《黑人生命課題–Black Lives Matter》運動中譴責警察暴行，是會輕易地抹煞掩蓋掉執法人員的英勇行為。

10月28日在西雅圖威斯汀酒店（Westin Hotel）舉行的第十五屆西雅圖警察基金會（一個非營利SPD附屬機構）頒獎宴會，旨在分享警察特殊工作的故事。SPF總裁兼首席執行官Laura Mathers說：「我們的警官經常遇到需要幫助的人的新聞怎都不放在頭條新聞上。警察們經常自掏腰包為需要幫助家庭買雜貨、尿布、衣服、甚至床，這樣孩子們就不必睡在地板上。這樣的事多久才發生一次？事實上是在我們所住的城市，每天都發生的現象。」

獲得公共安全計劃SPF獎的社區成員Kay Godefroy表示，這個活動有助於提高「警察的士氣」。

Godefroy說：「關於對警察的抗議，不同的時間對他們進行這麼多的審核是很困難的。我們不能對任何人歸類定型，也不能對任何人一筆定論。警察們正努力使社區更安全並與社區互動。現在是社區和警察們需共同合作，並肯定他們在工作上的進步表現。」

60多名執法人員承認曾拯救過那些用刀子襲擊警察的吸毒者和嫌疑犯的生命，並做了超越他們需從事的公共服務職責，領導部署戰略以結束遇難求救訊號的暴亂、以及與幫派打交道的其它許多的事件。這說明執法人員在減少平民威脅的情況中所具備的技術和談判能力。

4.將鬼魂變為祖先逆轉越戰的後果

越南戰爭結束40年後的今天，越南和美國之間的疤痕仍然很深，要如何扭轉戰爭的後果？

不妨走入由Seattleites在1 9 9 5年創立的Peace Trees Vietnam－簡稱PT組織。它可以說是一棵樹、可以說是一個地雷、可以說是一個幫助那些遭受越戰後果的承諾、可以說是美國人和越南人之間癒合的故事。

10月25日在四季酒店（Four Seasons Hotel）的PT籌款午餐會上，來賓問作者兼主講人的Karl Marlantes：「如何將鬼魂變成祖先，成就為健康的環境和肥沃的土地？」

Marlantes 的鬼魂指的是留在越南戰場上的地雷，戰後對越南人造成的危險和恐懼。但是，越南人民清除地雷的勇氣，讓戰爭的可怕直接影響，並發展成一個更安全的環境和肥沃的土壤，字面上和象徵性地將景觀轉變為「祖先」。

Peace Trees致力於清除的地雷，是在越南的廣三省（Quang Tri）。這一地區受到戰爭遺禍的嚴重影響，有10,800多人被地雷和未爆彈藥（未爆炸彈藥）殺死或致殘。爆炸性武器包括炸彈、砲彈、手榴彈、地雷或集束彈藥，在清理人員被僱用時這些炸彈沒有爆炸，仍然可能在幾十年後有爆炸的危險。

PT有越南政府為合作夥伴的38名清雷者，是唯一在越南開展掃雷工作的美國組織，而越南政府也有自己的團體清理戰爭遺留物。很難想像40年後的今天「鬼魂」仍然存在過去的戰場上。

5.為什麼讀新聞很重要？閱讀新聞的10個好處

你可能想知道我為什麼要讓合唱團讀新聞？畢竟，我在新聞業已經有幾十年的經歷了。為Huffington Post郵報撰文的作家Danny Rubin在博客上寫了9點《為什麼新聞對你有好處》的文章，好處包括發展一個批判心態、成為一個知情的公民，以及在緊急情況下保持我們的安全。

不要視我如恐龍般，我毫不掩飾地宣佈我每天總是手不離的抓著西雅圖時報、紐約時報和今日美國（The Seattle Times, New York Times and USA Today)。只要能跟上世界和你周圍環境的變化，即使是從手機上得到消息也沒關係。

我傾向於閱讀更多的積極的故事，多於負面的東西。至於如何欺騙和說謊言的事，我是沒有半點興趣的。我不能沒有新聞來源，它是我每天的精神糧食。以下是讀報好處的總結：

1. 閱讀新聞可用作青年的教育工具。

2. 閱讀新聞有助開發一個開放和批判的頭腦。

3. 閱讀新聞幫助每天學習新東西、減緩衰老。

4. 閱讀新聞有助區分真相和虛假。

5. 閱讀新聞可增強創造力。

6. 閱讀新聞可帶領你與卓越的人士和事件聯繫。

7. 閱讀新聞是靈感、知識和尋找解決方案的源泉。

8. 閱讀新聞幫助改善你講述事情的技巧

9. 閱讀新聞幫助提高語言技能

10. 閱讀新聞幫助你成為一個偉大的健談者。

6. 如何定義成功？

最近一名大學生由於課程項目的需要， 對我進行了採訪， 她問：「在平面報紙業務上你是怎麼成功的？」。

說真的，我不認為我在生意上是成功的，甚至在更深入思考後，我愈覺得自己是失敗的。因為對前瞻性視野的不強，我不只是僅一點點的失敗，而是全盤的垮台。

在過去幾十年一些年輕員工開始到報社工作根本不知道自己未來的方向，至今她們不僅比我聰明許多，也在許多領域中有了不錯的工作和事業；在過去20多年裡，年輕的領袖們經由西華報《夏季青年領袖計劃》的訓練，已在社區嶄露出峰芒。許多有色族裔婦女，20多年來也經由西華報每年舉辦的《有色族裔午餐會》的活動，推動並提高了族裔婦女的價值和地位。

面對更多異於平常的狀況，我擁有更多的樂趣。我自己經營報社，讓我擁有更多的自由，這是我要的生活方式，是公司和我個人成功的標誌，這份自由讓我能去做一些不平凡的事情。

同時，我很享受為西華報解決懸案和不確定性的過程。就像衝浪者在大洋等待適當的浪頭升起，將自己推向高處並能駕馭好現狀，衝浪是項冒險的活動有可能會跌進大海，但對衝浪者而言卻是樂此不疲。看到能正確掌握時機的衝浪者，就如同員工們每星期尋找和爭取的每一個機會，看著這些過程，是值得的報酬，同時也是件有趣的事。

雖然每個星期愈來愈艱難，但奇蹟般地，大家經常把我領到揭開真相的機會，並讓讀者能更有興趣的閱讀西華報。

這是多麼美妙的旅程啊！

7. 我在選舉夜的反應

希拉莉·克露頓（Hillary Clinton）在大選中失利，我接受結果，但仍很難相信。我為這個結果難過的哭了，發現沒有提筆寫文的動機、對吃喝或運動沒有了渴望、對員工沒有激勵之情，也不存在高興的心情去歡迎新總統的入主白宮。

為什麼女人信任川普而不是希拉莉？為什麼女人對其他女人更加苛刻的批評？為什麼要以雙重標準去適用雄心勃勃的女性？她們在家庭、社區和社會中，被認為更像是一種威脅而不是資產，然而雄心勃勃和積極的男人，卻居然能獲得讚譽？

我以為當我看到希拉莉在電視屏幕上，越過大選成功的終點線時會激動哭泣，充滿著喜悅的淚水。但選舉的結果卻讓我有了相反的反應，我上床休息時，心中充滿焦慮、緊張和不確定性，甚至沒能等到川普在屏幕上宣佈勝利。

我在選舉後的隔天醒來，仍無法平息心中的憤怒和沮喪。美國是一個世界大國，然而，我們甚至不如那些亞洲國家能去選擇女性總統，包括印度、南韓、台灣和菲律賓。甚至加拿大都曾有過一位女總理，我們真的是一個進步的國家嗎？



8. 給我兩位父親的信在父親節尋其含義

親愛的父親：

在這個即將到來的父親節，我突然意識到自己居然沒有與您們共渡父親節的記憶，雖然我實際上擁有兩個父親。這聽來是多麼的諷刺啊！

如今您倆位已從這個世界消失了，我不知道如果能再有一個和您們其中的一位共渡父親節的經歷，不知道會是個什麼樣子。雖然我無緣和您們過父親節，但我至少在您們有生之年都分別為您們二位慶生，因為中國人看重生日更甚於父親節。而農曆新年我更是常常不遠千里回家過節，和您們共渡過許多歡聚的快樂時光。

但為什麼您們不能和我一起過父親節呢？

因為當我還是個孩子時，您們倆都拋棄了我，這種受折磨的質問，開啟了我的舊傷陳痛。我從來不知道有父親長大的孩子會像個什麼樣子，我無法描述那些對我而言已經是錯過的歲月，童年沒有父親的空白是永遠無法填補的，然而，我並不生氣或感到苦澀。不幸的童年，幫助我發展去提昇自己有應付逆境的能力而不是凡事責備抱怨，也不給自己在不努力和放棄時找些藉口。我想這是倖存者和受害者在態度之間的差別。另外，我爭取寬恕，而不是仇恨。我已轉化自己成為更好的人，能去理解並接受他人的缺陷，這些已足矣！我還能再要求什麼呢？感謝我的兩位爸爸，我已從您們生命中做對和做錯的事中去觀察和轉化，成為我自己有意義的經驗和教訓。

在天堂的兩位父親，祝您們父親節快樂！

女兒吳靜雯

9. 招認自己是個嗜骨者

你可能會認為我的前生是一條狗，因為我喜歡咀嚼和吸吮骨頭，而這個動機是有原因的。

我這個人是一點也不奇怪，也一點不瘋狂，你或許不相信這點；但骨頭被認為是美容的添助劑，這點可是無庸置疑的。

在生活裡我喜歡吃帶肉的骨頭，這就是為什麼家人喜歡和我一起吃飯的原因－－我為他們留下了沒骨的純肉。例如，我會從雞腿上切下大塊的肉，只吃剩下的小塊肉骨頭。在中餐館有道帶頭的全尾蒸魚，當家人為我留下他們不吃的魚頭時，那可是給我帶來更多的吃飯樂趣，他們看著我用虎牙耐心和技巧把魚頭啃吃成千塊片。

「你有骨質疏鬆症，需要鈣。」我受西方醫學訓練的家庭醫生這麼對我說。但是吃太多的鈣丸對我來說是不好的，它引起便秘、口乾、抑鬱、甚至頭痛。除了鈣補充劑，為什麼不試著食療？所以我諮詢了一位自然療法醫生，獲得第二個缺鈣的意見。「嘗試骨頭湯」自然療法醫生說。她推薦雞肉和魚骨頭。 「骨頭湯會給你鈣和膠原蛋白（collagen）」。

我選擇魚骨湯有很多原因，因為我喜歡海鮮，而且做飯時煮魚骨湯只需較短的時間，而雞骨、牛骨、羊骨和豬骨的湯至少需要一個多小時，牛骨頭湯則需花更長的時間才會嫩些入味，但它們的價錢都比魚骨昂貴得多，而且比起魚骨需要一個更大的鍋子，因為這些骨頭相對的要大些。

10. 為什麼我喜歡遊輪而不是旅行團

我做夢也沒想到已經去過近50多個國家，由於職業的限制我只能有短時間的假期，這得歸功於遊輪讓我能充份的享受短暫渡假的方便和樂趣。

繼父是鼓勵我利用遊輪渡假讓自己放鬆的人之一，但我沒有聽他的意見，直到幾十年後。我第一次的遊輪之旅是1990年與孩子們到加勒比海（Caribbean），之後就一直沒再試過，直到2000年的第二次到西地中海（W. Mediterranean）的遊輪之旅，讓我在此次的旅行中大呼過癮，從此愛上了搭遊輪。

在10天的遊輪之旅中，我們途經暢遊了9個令人興奮的城市包括：羅馬、比薩、佛羅倫斯、尼斯、加納、摩洛哥、摩納哥、里斯本和塞維利亞（Rome, Pizza, Florence, Nice,Cannes, Morocco, Monaco, Lisbon, Seville)。如果是10天搭飛機到6個國家，那是絕不可能同時也會讓人精疲力竭的。

遊輪的航線讓我們感到十分滿意，因為可以看到更多的美地美景，而且在旅程結速後會感覺真的讓自己十分的放鬆。當夜晚睡覺時，船在航行走向第二天我們醒來後的下一個新目的地，一點都不浪費白天的時間。朋友Bill Franklin說：「這種方式真是太好了，不需要每天打包收拾行李，不需要天天的搬移住處。」尤其是無需早到機場，接受一連串的安檢。實際上是省下了運輸交通費和時間以及酒店的錢。

對於我和丈夫，年內都是每週工作七天，遊輪旅行給我們獎勵，不需要工作、不需要做飯和洗碗。在船上包所有的餐飲，由服務生每天兩次打掃房間，無需自己動手清洗。只要我有需要，都可以得到呵護和照顧。

到目前為止，我們所經歷最長的遊輪之旅是12天。如果時間再長點，我可能也不喜歡一直呆在船上了。

遊輪之旅非常適合家庭、班級同學聚會和多人數團體的旅行。因為遊輪會照顧安排好大派對所有的膳食和住宿。