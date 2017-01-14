美國郵政總局 在西雅圖推出最新慶祝農曆雞年郵票

作者： James Tabafunda

從1月2 8日開始，雞年將在中國、越南和韓國等國家慶祝。美國郵政總局（USPS）1月5日在西雅圖華埠國際區陸榮昌亞洲博物館舉行《雞年郵票和首日封》儀式，這次活動既是慶祝美國人民的多樣性，同時介紹新的紀念郵票。

儀式的亮點包括郵票藝術家和時裝技術學院教授麥錦鴻（Kam Mak），麥顯輝舞獅團的舞獅表演，以及由西雅圖警察局榮譽守衛等團體和個人拉開了序幕。

西雅圖中文電台（CRS）辦公室主任Yibo Lu別著郵票設計的小別針擔任當天儀式負責人。這場儀式不僅是美國郵政今年的首場郵票首發儀式，而且強調了美國郵政始終致力於通過郵票，慶祝美國文化的多樣性。

這次發行的雞年郵票是美國郵政發行的第二輪生肖郵票中的第10套，亦是美國郵政第７套生肖主題的永久郵票。這枚郵票以紅色為背景，紅色與中國文化中的好運息息相關。

有上下兩條金色邊框，主圖為印有雄雞油畫和中文「恭喜發財」字樣的紅包。郵票左側由上而下分別為金色的剪紙雞、中文草書「雞」字、「美國－U S A」英文字樣和發行年份2017；右側為金色英文「農曆新年」字樣，右下角則為白色英文「永久－FOREVER」字樣。

這張永久郵票的面值為4 7 美分，邊紙圖案是放大的剪紙雞。這張以中國人寓意富貴，吉祥和豐收紅封包為主圖郵票，凸顯了中國人的傳統文化與過新年的熱鬧。郵票是出自香港出生、紐約市布碌崙長大的華裔藝術家麥錦鴻(Kam Mak)設計，這是他由2008年開始為美國設計生肖系列作品的第十套作品。

儀式的負責人Lu介紹了當天的演講者，第一位是陸榮昌博物館執行董事Beth Takekawa。她表示非常興奮能在博物館50年的歷史上第一次主辦這個儀式，並表示這個儀式對她個人有特殊意義，並分享了一個關於她的父親Yutaka Takekawa的故事。

Yutaka在二戰結束後，就在美國郵政總局工作，在那里呆了整個他的工作生涯。在成長期間，每年夏天Yutaka會帶著家中的6個成員，到整個西部的各個國家公園旅行。有一件事Yutaka會做的，就是沿路當他們通過的每個郵局時，都永遠會停下車來拍照，她表示：「我想爸爸覺得郵局是讓每個人都有共同點的東西。」美國移民社區的文化遺產被提升為博物館是不常見的，因為陸榮昌博物館在這裡，所以這個關於一個郵票的儀式在此揭幕，它所含的意義比儀式本身來得更多更重要。

一名34年的郵政專業人士Greg G. Graves，他是美國郵政總局西部地區運營副總裁。在致辭時說，根據中國傳說，雞年出生的人有著自信、忠誠、正直、積極、善於交際、常為個人成就而自豪等特徵。在鬧鐘未被發明之前雄雞報曉的聲音往往標誌著一日的開端。

他同時表示，郵政局喜歡慶祝文化多樣性，推出新年郵票這是選擇發揚文化多元性做的方式之一。這個活動非常重要，不僅因為這是郵政局今年的第一個慶祝儀式，而且也因為它給郵政局一個機會，通過郵票加強承諾來慶祝美國的巨大的多樣性和能讓大家深深地尊重其豐富多元文化遺產。希望公雞年能給大家帶來健康，巨大的喜悅，尤其是無限的繁榮。他隨後要求其他特邀演講者和參與者在台上與他一起揭幕一張大的雞年郵票。

西華報社長吳靜雯提醒來賓們，郵政局第一次在西雅圖慶祝中國新年的活動是1998年，當時是在西雅圖亞洲藝術博物館舉行。吳社長也同意儀式主持人Lu的看法，雞年郵票是見過最好的郵票。

郵票設計者麥錦鴻強調，生肖是表現了中國幾千年的傳統文化，同時更重要的意義是要通過一枚方寸的郵票，作為傳播中國文化的使者，向美國多元移民社會介紹中國人過年習俗的特色。這不只是他的一個工作，它更讓郵票突出他的中華文化。這是一個機會，通過繪畫的技能去講述故事，突出美麗的中華文化。