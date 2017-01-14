阿航開通古巴線 華大校長科斯試乘首航

（本報訊）西塔機場（Sea-Tac International Airport）在數十年間均無飛往古巴的航線，日前阿拉斯加航空（Alaska Airlines） 宣佈正式開通飛往古巴首都哈瓦那（Havana） 的航線， 中間經停洛杉磯（Los Angeles）。本月5 日，該航線迎來首航，華大美籍古巴裔校長科斯（Ana Mauri Cauce）及金郡郡長康斯坦丁（Dow Constantine）亦參與試乘。

據悉， 此次開通飛往古巴的航線航班號為286， 首航早5：10從西塔機場起飛，由波音737-900ER 飛機執飛，在洛杉磯國際機場（LAX）經停後再度起飛，經過4 個多小時的航行後抵達哈瓦那的何塞馬蒂國際機場（Jose Marti International Airport）。抵達哈瓦那時為當地時間下午4 點57 分，在簡短慶祝儀式過後，航班號改為287 返回洛杉磯。

目前，阿拉斯加航空為西部地區唯一提供直飛古巴的航空公司。自20 世紀60年代古巴共產主義革命開始後，美國商用飛機便不允許進入古巴境內。即便到現在，古巴政府也不允許外國人以遊客身份入境。美國公民在某些特定情況下可入境古巴，例如探親、求學、新聞採訪、專業會面、慈善工程及信息交換等。