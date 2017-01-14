韓進海運出售碼頭運營權 西雅圖港要求支付千萬保證金

（本報訊）因運營不善而於2016 年8 月底宣佈破產的韓國航運企業韓進海運（Hanjin） 日前表示將以7,800 萬美元的價格出售其位於長灘（Long Beach）及西雅圖的碼頭運營權。

韓進海運擁有西雅圖第46 號碼頭54% 的股權，另外46% 的股權由全球最大的一家貨運公司TIL（Terminal Investment Limited）執掌。韓進海運計劃將自己的股權一併售予TIL，卻遭到西雅圖港的干預。

經營西雅圖及塔可瑪（Tacoma）海港的西北海港聯盟（The Northwest Seaport Alliance）於本月6 日表示尚未收到買方的財務背景信息，亦未收到任何保證金，宣佈將阻止該筆交易，直至收到買方的背景資料及1 年的碼頭租金——1,100 萬美元。

西雅圖港代表律師表示港口方面並不想阻止此次交易，只是希望盡可能確保即將接手碼頭的新公司具有良好的運營能力，可順利執行韓進海運至2025 年剩餘的合同期。而新買家則認為根據法庭文件記錄，租約中並未明確寫明接手方需提供保證金，韓進海運在簽訂協議時僅提供了公司對外擔保，承諾將完成合同期，但由於該公司已宣佈破產，此擔保已成為一紙空文。

此次碼頭交接問題的聽審將於新澤西（New Jersey）的破產法庭進行，若西雅圖港方面阻止交易的請求遭到駁回，港口方官員表示將尋求其他方式對買方進行背景調查或收取相關保證金，西雅圖港並非旨在終止租約。