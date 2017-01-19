「紅通」貪官喬建軍前妻趙世蘭認罪 上交不法財產並接受罰款

（本報訊）在沉寂兩年後，中國「紅色通緝令」第3 號人物、前中儲糧河南周口直屬倉庫主任喬建軍前妻再度出現在世人面前，此次露面她一改先前拒不認罪的態度，主動在開庭時承認自己移民欺詐的罪行。

2017 年1 月9 日，趙世蘭在其律師的陪同下，在洛杉磯聯邦地區法院認罪。檢察官控告其犯有「共謀實施移民欺詐罪」及「跨州跨國轉移被盜資金罪」，她面臨最高5 年的有期徒刑，3 年獄外監管，並有可能面臨被遣返的可能。她在認罪後承諾放棄在美的4 處房產所有權並上交聯邦政府，在此基礎上同時接受了25 萬美元的罰款。

法官在案件審理過程中提醒趙世蘭若此時認罪，由於其不具備美國公民身份，在服刑期滿後可能面臨遣返回國的風險，並詢問她是否瞭解並接受此風險。趙世蘭在與律師簡短交流後向法官表示自己在簽署認罪協議時已瞭解相關風險。法官當日宣佈趙世蘭案將在11 月6 日做出審判。

此次聽證會結束後，趙世蘭脫下自己上庭時所穿的外套，並用墨鏡及遮陽帽遮擋面部，意圖低調離去，未料遭到各媒體記者圍堵。在記者的攔截追問下，趙世蘭當下惱羞成怒，並毆打了站在最前面的兩名記者，被打記者高聲呼喊引起在場所有人注意，趙世蘭代表律師更是從一旁提醒她不要動手，她才住手憤憤離去。