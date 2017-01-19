如何擊退壞運，農曆新年可以給讀者們一些提示。什麼是最好的農曆新年禮物？除了紅包與幸運錢，當在節日期間訪問朋友時，不妨買幸運餅乾、幸運糖果和農曆新年裝飾品，這些東西在所有亞洲雜貨店都能買到。

請記住！如果打算買水果送朋友，若是橘子或蘋果的數量要是6、8和9個，不要一包放４個。

記住使用幸運的顏色做包裝紙，像紅色和金色，這些顏色會讓亞洲朋友微笑滿意，切勿用白色或黑色，當拜訪他們時要穿紅色衣服表達喜慶歡樂。順便說一句，永遠不要給親人送乾魚，因為那是沒有生命的死魚，意味著運氣不好。也許，跳過煙熏的三文魚送一尾活蹦亂跳的大龍蝦吧！。

中國有五千年的文明，但並不意味著中華文化是完美的。

作為一個華人移民，我在傳統文化習俗中長大，如果我做或沒有做某些事情，特別是在農曆新年期間，我們認為包括恐懼、自我懷疑、厭惡和擔心的情緒和事情將會影響著未來的生活狀況。我認為我的文化應該是豐富我，而不是奴役我。如果它成為一個負擔，我應該棄而捨之，不是嗎？但往往說比做要來的容易些。

我必需承認我的報社，包括西華報和英文版的Northwest Asian Weekly的員工們，有中國傳統與迷信混合孕育的文化背景。這不是我想要在公司滲透這種文化，但如果它幫助我的銷售人員能賣廣告以保持報紙的永續生存，我寧願堅持這些傳統。這和如果逢週五又是13日，看到一隻黑貓可能會感到害怕是相似的感覺。一般來說，我很感動一些員工如此相信承接傳統的必要性。

拿我們的電話系統為例，猜猜哪位的分機號碼是8？在中國文化中8是幸運數而不是7，因為8聽起來如「發」的諧音。負責銷售廣告的工作人員就要求她的分機是8，以期財源滾滾大發大利。這基本上是心理學的案例，假設當事人感到這個數字是幸運，她就會在思想上堅強，變得自信和聰明，更能征服並對抗客戶的拒絕。

有次，一位懂風水的讀者走進我們的辦公室。她的第一個評論是：「你的植物長得太高都碰到天花板了。這意味著你正在經歷很大的壓力，該修剪一下這些植物了」我照著做了。當時，我們的銷售大幅下降，員工生病了。植物修剪後，業務改善。我不知道這是巧合還是因為我們更加努力的工作。

回想起來，我現在意識到了這個經驗，那就是當遇到壞事，不要只是坐在那裡不停地呻吟抱怨，讓惡運像吸盤一樣纏著你不放，要立刻下床做一些不同的事來改變自己或環境。要想想挑戰的可能性，相信自己有創造命運並控制未來生活的能力！我現在常常會去檢查辦公室植物的高度。

反對一些文化信仰

我最討厭的是一些文化信仰貶低或壓抑婦女、兒童和窮人，這在許多國家尤其如此。許多年輕的華人女性相信，如果月事落在新年之前並持續到新年的第一天，那就註定這一年剩下的時間都可能行衰運。

是不是讓人感到荒謬可笑，於是有人不得不苦苦等待一年，讓生活在來年才有新運氣。而我年輕時就對這個傳統十分害怕，因為我是女人。所以女士們！不要被這種胡言亂語給愚弄。任何人都可以創造自己的運氣，準備好加強自己的能力尋找機會，讓工作晉升平步青雲、有利可圖的商業交易，想要結婚的人能覓得良緣等等，千萬當心不要被傳統損害你的自信和權力。

擺脫壞運氣

在我們的辦公室沒有人想要電話分機號是4，因為它聽起來像漢語「死」一詞，這個迷信在韓國、日本和台灣也都是如此。在酒店、商業和住宅建築中一般看不到4樓。你看不到很多華人擁有的汽車還帶有4號車牌的牌照。即使是一些西方酒店，如果他們焦點在亞洲客戶，基本上也是沒有4樓。

遺憾的是我們不能改變我們報社的街道地址— 412 Maynard S，它有個4。但事實上我們35年的辦公地址都有個

4，我們不可能與市府說我們不要4。一個在中國人看來不吉祥地址的報社已存活了35年，不得不讓我想知道難道數字真的能代表那麼重要的意義嗎？

在中國文化中死亡喚起恐懼並與運氣有關，然而訃告和哀謝廣告是西華報廣告裡重要的組成部份。一些工作人員不喜歡在過年期間做這類廣告，解決方案是什麼？

我給做廣告的員工一個裝有幾美元的紅包，我們稱之為幸運錢。一旦他們收到紅包，許多中國人對不好的感覺會自動的消失，吉祥感會油然而生。哇！紅包有抵禦邪靈迎來更新好運的力量。千萬不要低估這種很多事物有意念上代表吉凶善惡，卻根深在華人心裡不能動搖和否定的中華文化。

最近，我深深地以環境為取向。我一向在員工生日、新年和聖誕節發給員工大量的紅包，每年必需使用近100個。因此，我們的政策是隨時養成環保的習慣回收信封。每次，我送出去一個，員工就返回空的信封，當然，他們保留信封內的錢。

去年12月我學到新東西，當我們收到了訃告或哀謝的廣告，紅包裡面的幸運錢已經不能滿足員工們對惡運的排斥。「給我一磅烤豬！」員工說，看來她對製作這類廣告已不堪惡運重負。什麼！要烤豬？我想了一會兒，因為我從來沒有嘗試過用烤豬來替換以前紅包的運氣。「好的！」我立刻跑到附近一家中餐的燒烤店，買了一磅6美元多的烤豬。烤豬在華人的文化中象徵著慶祝活動的歡樂。

我很驚訝因為我帶回了烤豬，她的痛苦和恐懼消失了。我們辦公室裡的每個人都快樂的一起分享。對我來說，帶回他們希望的好運是多麼容易，而我要說服他們不應該害怕這類廣告，這是為報社收入和社區服務重要的一環，這些廣告和其他的任何廣告並沒有什麼不同，其實不是件容易的事呢！

在員工的壓力時期，我從不把自己當作是老闆，而是在壓力前像父母般歡呼和推動我的孩子們到達終點線。

新年不參加喪禮？

很久以前，我在農曆新年前夕和農曆新年期間去喪禮，打破了新年的傳統。我媽要是知道了一定會大發雷霆的。何況她現在年紀大了更加迷信，更不願意去參加任何喪禮以求趨吉避凶永保康泰平安；更由於害怕死亡，她5年前已拒絕參加任何喪禮。

我知道當我們決定在西華報的姐妹報英文版的Northwest Asian Weekly，於2017年的第一期報紙的頭版頁上，要刊登前西雅圖校董會成員Al Sugiyam離世的紀念圖版，這對許多華人來說，這絕不是一年吉祥的開始。然而，我們對這位受社區尊重和敬佩，並做出這麼多貢獻的Sugiyama，將他過世的消息放在頭版的報導引起了各方的注意。而我不受迷信的約束也因此得到解放。是的！我也打算好了在農曆新年的第二天去參加他的追悼會。如果不參加我必會在餘生感到內疚。之後我們吃了一頓烤豬晚餐以除穢氣。

現在，你可能指責我迷信，或是說我固守傳統！我從來沒有聲稱自己是與時俱進。想想你認識的人，有人相信敲3下木頭意味著幸運、會通過閱讀他們的星座，或看taro卡開始一天的生活；有些人在作出重大決定之前經常諮詢財富指南，或穿著他們的幸運裝或珠寶去面試或作商業交易。這與我不同，我是送紅包來誘使員工們在傳統文化中的惡運到來前，能安心做著他們的工作。

一直遵循的傳統

我們相信在農曆新年前要清理乾淨垃圾，這是我從孩子時在家裡學到的傳統，現在我仍然在美國實行。在新年的第一天， 我們不丟掉垃圾，因為害怕丟掉財富，我們不清潔辦公室或家裡，而是安排所有的清潔工作在年前做，在這方面我是老舊不變的。

恭喜發財！祝大家雞年富庶繁榮！