《降臨》中國上映四日票房五千萬 原著作者姜峯楠現居表爾威

（本報訊）由丹尼斯•維倫紐瓦執導，艾米•亞當斯、傑裡米•倫納聯袂主演的好萊塢科幻片《降臨》（Arrival）正在中國熱映，自1 月20 日上映以來，4 天內便獲得近5,000 萬元的票房，日票房、上座率等均位列第一。

影片改編自雨果獎得主、華裔科幻作家姜峯楠（Ted Chiang） 的短篇小說《你一生的故事》（Story of Your Life），小說因充滿抽像的哲理和語言學內涵而被認為不太可能被視覺化。但丹尼斯•維倫紐瓦成功做到了，該片在爛番茄網站的新鮮度高達94%， 在IMDb 網站的Top 250 榜單暫列影史第125 位，豆瓣評分7.8分。隨著英國電影學院獎宣佈該片入圍9 個重要獎項，這部影片拿下了包括威尼斯電影節、金球獎在內的152 項提名，也被視作今年衝擊奧斯卡的強勁選手。

原著作者姜峯楠目前居住在華盛頓州表爾威市（Bellevue），他在作品中成功塑造了一個語言學家（艾米•亞當斯飾）形象，她被政府派遣與外星人溝通。但在這一過程中，她不但學會了外星語言，同時擁有了外星思維方式，可以預知未來，她清晰地看到未來女兒由生到死的過程卻無力改變。這一語言決定思維的假設並非虛構，而是源於18 世紀末的「沃爾夫假說」。姜峯楠表示：「正因為人類能夠自由選擇，所以不可能預測未來。反過來說，如果人類已經知道了未來，便不可能反抗既定的命運。」