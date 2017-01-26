（本報編輯部）川普當上了總統，成為美國的總指揮，他可以馬上動筆簽署廢除已訂法案；向媒體宣戰，責難令不如他意的邦交國；但他暫時無暇去好好保護十歲的小兒子巴隆，免受因他而起招來報復的無辜攻擊，落在其子身上。

川普罵人有時也不一定是無理取鬧。一位有學歷有經驗的作家利用社交媒體誣謗小巴隆。這是極不道德的行為。被人胡說八道亂扯事件不應該發生在一個祗有十歲的小孩身上。這不幸祗是因為他老爸是美國總統，是有權勢的公眾人物，小孩也被迫曝光，當上半個公眾人物，提早享有承父蔭的榮譽；但同時也要提早面對社會的殘酷，要接受被無辜批評與嘲笑。

基本上由於小孩旳社會經驗不全面，也不會裝，所以很多反應與表情都是最純最真，但在社會目光中，這些反應與行為往往會被人從另一個⻆度去理解而弄成笑柄，對方的目的不外乎就是利用小孩來攻擊他身後的成年人，達到拼不過或打不到真人也要打他身旁的至親來洩憤。

當任何公眾人物的成年與未成年子女都會面對不自由的煩腦；奧馬巴兩名女兒在白宮生活時保鏢寸步不離，很多平常百姓家小孩享有的自由與快樂都被剝奪。川普的小兒子巴隆原可以當一名被父母溺愛的富二代，最低限度不用無時無刻被監視，即使在公眾場合打呵欠，拒絕被母親握著手走路也是報導的題材。川普的新聞己夠姿采了，大家何必要去打擾一個十歲的小孩呢！