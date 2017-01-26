川普上任有什麼好處？

如果你像我一樣，假設喜萊莉．克靈頓在去年11月投票支持她並贏得總統大位，那我們是錯了。就像我一樣，過分相信民意調查和主流媒體了。

在去年2月，我寫了一篇《總統川普，不不不！》的博客文，現在，我必需吃下我自己說的話。

作為一名記者，我總是看事物的兩面。事實上，川普的勝利有一些積極的事情出現，即使對他負面的評價響徹雲霄。

川普挑戰那些說要搬遷的工廠

美國從來沒有總統說過什麼或做了什麼來阻止工廠離開美國。川普的話可能是象徵性的，但對美國和工人階級的影響是巨大的。川普不讓那些工廠搬離海外遠離美國，儘管主流媒體說，哦！那些工廠的管理層早已做出這樣的決定，要將投資轉回美國，川普只是懂得領功而已。他可能有這種心態，但事實上他是的確是說了些什麼，而且直接批評這些要搬到墨西哥的廠家，甚至要求副總統去確定一些以生產更便宜貨物準備要外移的公司的名單，還表示打算自己打電話給那些公司。這些公司從現在開始，因為川普的話可能會再三考慮是否要將工作移離美國，或許也僅是外包的一些工作。

年老的人也可以有夢想

年老的人請注意了！美國選了一個老傢伙、70歲的川普當總統。千萬別因老了而說自己沒有能力，千萬別因老了不需再要有野心。看看川普！他不覺得自己老。人人都可以在老年有夢想，甚至去競選總統。

是的，如果你有信心、能量和耐力，仍然可以像川普實現偉大的事。生命剛剛為你開始！

謙虛

早在2016年，我在香港工作的大兒子警告我：「媽媽！川普會是總統。」他說這話時我被嚇壞了，並向他說：「噓！兒子，不可以說這樣的話。」他看到了總統選舉的趨勢，而我卻沒有。

兒子向來對政治的判斷正確，最初幾天因為我的驕傲，我不想承認它。有些家長在與孩子打交道時有膨脹的自我感，不喜歡承認孩子們比自己聰明得多，我為兒子有洞察力感自豪。我甚感安慰是，他投票給喜萊莉，而我也能謙虛的承認自己的錯誤。我們都可以在這次選舉中學到東西。謙卑是其中之一。

同情

選舉可以分裂家庭、同事、丈夫和妻子，我決心不要犯同樣的錯誤。我的許多親戚是川普的支持者，包括我的弟弟和他的家人。小心不要妖魔化你的親人，只是因為他們投票給川普。我很高興我們只在選舉後談論這個問題，因為我知道弟弟一向的立場。

重要的是我們尊重彼此的差異。我從來沒和他有爭辯過。我只是聽取了他對民主黨人的不滿，以加深我們的理解。我試著想想那些被遺忘的人。許多人表示他們想看到這個國家的變化，他們認為川普可以交付，而不是喜萊莉。川普的選民只是拒絕經驗和資格作為總統最重要的資產。

政治正確性

川普的態度「政治正確性」滾進地獄去，將美國置於首位，是他在1月20日就職演說中指出的議程。像一個商人一樣，他質疑向聯合國和外國提供數十億美元的經濟和軍事援助的好處，如果沒有回報，為什麼美國應該給錢呢？如果這些資金用於有需要的美國人，美國會不會更好？

許多人也持同樣的看法，但是害怕在川普時代之前表達這個意見。很長一段時間以來，人們對要說什麼和要寫什麼會擔心被指控冠上種族主義的罪名，所以許多人會進行自我審查，假裝說出對自己不真實的東西。然而，政治正確性是有其缺點的。

Huffington郵報的BJ Gallager寫道：「……政治正確的效果是讓每個人完全避免這些話題 – 從而阻礙我們與不同於我們的人生活和工作的能力。」

許多亞裔美國人在白人問他們來自哪裡時會感到不高興，會同時表現出氣憤的情緒，並且會憤怒的說：「我來自這裡。」當人們問我這個問題時，我不覺得冒犯，因為我有一個豐富的歷史和遺產。這是一個機會，讓我告訴別人我的故事， 特別是與一個不認識我的人建立橋樑時。

要像記者一樣行事

當記者的口頭襌是要挑戰假設，別只相信朋友說的話。在去年的選舉期間，我被常規和個人偏見規範所困。當成千上萬的人參與去年在許多州的川普集會時，我很擔心川普可能會贏。

「他會贏嗎？」我問一位主流記者。 他回答：「不會的，不會的！呆在家裡的人，比那些去集會的人多。」

如今看來當時他說的是一個假設，為什麼我不挑戰他的假設？ 在什麼基礎上他可以說出這樣的結論呢？他怎能知道那些呆在家裡的人，會只投克靈頓而不是票投給川普呢？

我必需承認，去年我不像一個記者那樣清醒。我沒有退後從另一個角度來看事情。我們不應該把一切都視為理所當然，要知道世事不論否泰，很多事情都只是表面而已。