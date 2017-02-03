市中心擬建多項大工程 西市2019 將面臨交通噩夢

（本報訊）隨著西市發展不斷加速，2019 年至2021 年間，西雅圖將迎來數個巨型工程同時動工。交通工程人員稱這個時間段為「高限階段」（The Period of Maximum Constraint）。簡單來講，在這3 年中，民眾就像是在水流中掙扎前行一般，不但交通工具只有漏水的破獨木舟，手中連船槳都沒有。

預計將於這3 年動工的工程首先包括華州會展中心（Convention Center）， 會展中心將進行大規模擴建，此次擴建將迫使巴士離開地下通道行駛，地下通道屆時僅供輕軌乘客使用，巴士將回到路面行駛。

接下來一些即將動工的工程還包括阿拉斯加路高架橋（Alaska Way Viaduct）的拆除及濱水區（Waterfront）的開發工作。

除了這些大型工程外，還有越來越多的人試圖遷居至市中心，市中心增建住宅的工程更是迫在眉睫。

面對如此多的計劃中工程，西雅圖交通局官員表示，如果不儘快採取措施，在這3 年中，民眾通勤市中心時間將大大增長。若民眾駕車由第五大道（5th AVE）通過，平均時長將增加7 分鐘。而由於路面變窄，不穩定因素增加，許多時候通勤所增加的時間將遠不止7 分鐘。

因此，西雅圖交通局就眼下狀況及早做出了調整方案。目前認為屆時將讓巴士線路從第二及第四大道撤離，以便更多車輛從這兩條街道通過。同時第一大道街車將持續運行，而地下輕軌將改為高峰時段6 分鐘1 班次，以減緩地面交通壓力。