民主代金券政策實施 市議會第8 席位引7 位候選人角逐

（本報訊）由於西雅圖市開始實施民主代金券政策（Democracy Voucher），選民可以將4 張面值為25美元的代金券捐贈與自己屬意的候選人，使得今年市議會第8 號席位引來7 名候選人進行最終角逐。其中比較引人注目的幾位候選人分別為MacMcGregor、 Teresa Mosqueda 及Sheley Secrest。

Mac McGregor 在2011 至2016年間服務於西雅圖性別少數群體委員會（LGBTQ Commission），擔任教師。他的工作主要包括教授自衛術、武術及太極等。他同時還是小型企業業主，希望自己如果能夠當選，可以減少少數群體經營小型企業的費用。

Teresa Mosqueda 一直致力於保護移民及難民的權益及保護工作環境安全性。她成功幫助起草1433 號動議案，將華州最低小時工資逐漸上調為$13.5，並要求僱主給予僱員帶薪病假。她希望自己可以在市議會中繼續發揮作用，為川普對可負擔醫保所帶來的威脅提出有效的解決方案。

Sheley Secrest 是一名出庭律師，在參選中強調3 方面內容：創造就業機會、幫助小型企業以及整頓西市警局。她認為市府應將資金用在適合的地方，創造就業機會遠比僱傭更多警察以及建造更多監獄重要得多由於最低工資的上漲，市府更應幫助小型企業移除更多障礙，保障僱主利益。