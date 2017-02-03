華州檢察官起訴移民禁令 多家大型企業全力支持

（本報訊）川普日前簽署移民禁令，該禁令主要包括3 項內容：首先在120 日內，禁止所有難民進入美國；其次無限期禁止敘利亞難民入境；90日內禁止伊朗（Iran）、蘇丹（Sudan）、敘利亞（Syria）、利比亞（Libya）、索馬里（Somalia）、也門（Yemen）及伊拉克（Iraq）這7 個國家的所有公民入境美國。

美國司法部代理部長，前奧巴馬政府遺留官員Sally Yates 因拒絕為移民禁令辯護，遭到川普停職處理，而川普在將其停職後還表示，要求對上述7 個國家的公民入境美国進行嚴格控制是十分必要的。

對於川普的移民禁令，華州檢察官Bob Ferguson 提出聯邦法律訴訟，他是全美首位對移民禁令提出訴訟的州檢察官。此次訴訟得到亞馬遜（Amazon）及Expedia 等當地大型企業的全力支持。

Ferguson 表示：「我們是堅持法律規則的法治國家，在庭上我們不是以呼聲為判斷準則，而是以憲法為準。」他在訴訟中提出，川普所簽訂的移民禁令嚴重違反了憲法對宗教自由及民主平等方面的規定。

據悉，川普目前正在起草新的總統行政令，目標為持有H1-B 工作簽證的人群。他表示各大企業需優先僱傭美國公民，而並非從國外引進特殊勞動力。此外， 他還對L-1、E-2 及B1 簽證做出相關規定。此行政令一出，每年或將影響85,000 科技工作人員入境美國。

華州當地數家科技型龍頭產業，包括微軟、亞馬遜及Expedia 在內，都表示將支持檢察官對川普的訴訟。亞馬遜還指出，公司方面目前共有49 名員工出生在受到移民禁令影響的7 個國家。而Expedia 現任執行總裁Dara Khosrowshahi 更是在1978年伊朗革命中隨家人移民至美國的難民。對於此次訴訟，川普尚未宣佈將採取何種措施。