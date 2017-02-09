是什麼讓香港食物如此令人滿意？

我在香港長大經常吃到美味食物。我這樣說讀者一定會想這個孩子家裡應該是富裕的。然而如果我家真的是有錢，我就不會在高中畢業前，不停地搬了7次家。

我媽總是找租金便宜的公寓住。在她決定租房太麻煩之前的很長一段時間，租的是多間房的公寓(a rooming apartment)而不是租下整棟。有許多壞租客常常不付租金，公寓狹窄少空間，我直到17歲才有一張能和弟弟分用的書桌。

但有一點是可以肯定的，那就是華人家庭對食物的在乎遠比生活條件視為更重要。每兩個星期，媽媽會帶家人在體面但便宜的餐館用餐。外面用餐也許成為許多香港家庭的休閒方式，這也是一個逃離我們那個灰溜溜公寓出去「呼吸」的機會。大多數家庭過去和現在仍然生活在非常狹窄的空間。沒有比去餐廳享受冷氣空調，打敗香港炎熱潮濕夏天更好的地方了。

即使我幾十年前離開香港到了美國，童年的美好回憶仍讓我魂牽夢縈。我想念香港的美食佳餚。去年為探視母親，我回香港兩次，大兒子也在香港工作，我嚐到也走訪了許多美食物經歷。

朋友問： 「你的體重增加了嗎？」嗨！那可是件酷事！一個原因是在香港有很多需要走路的機會，不像在美國通常外出時就開車。在香港去購物大約需要5到10分鐘的腳程，餐飲或地鐵通常位在地下3層，走路可以消化掉我吃進卡路里的熱量。

此外，美國餐館用大份量招引僱客，香港卻相反，是以小量招徠食客。就像鳳城酒樓在點心餐中提供的迷你炸粉粿，我很少吃炸的東西，所以起先我並沒看上眼，但阿姨極力推薦，我吃後真是感到小巧味美，即使再多吃一個也不會撐得太飽，這就是小而美的好處。此外，香港的燒肉都是小盤盛裝供應，我每次回港必定大啖食之，量少味道地，即使吃下整盤，也不會吃漲肚子。

我認為這是個優點，除了不會過食過量外，同時還不會因吃得太飽，尚有機會可以再點各種不同的食物。吃東西只是小口小口的進食，怎麼可能增脂加肥呢？

另一個好處是十分方便。在香港不需花太多的時間和金錢就能找到特殊吃的地方。它就在社區的周圍和所住城市的任何地方。今天，大多數餐館的顧客是市井百姓，通常座無虛席。也有許多優質高檔的餐廳，有不同的檔次價格，從高到低、從花俏到休閒，食客可以各取所需。

我最想念什麼食物？

湯是我最喜歡的伴侶。我會進入一家香港餐廳問「你的例湯或老火湯是什麼？」例湯意味著價格好，有各種食材，經長時間燉煮熬成的湯。

有些人可能已經讀過我的博客，知道我有骨質疏鬆症。中華飲食文化認為常喝雞腳和骨頭、豬骨或肌腱的湯，能增強腳的勁道。

去年11月，我喝到了一款不尋常的湯，那是在城市花園酒店（City Garden Hotel）的燉豬蹄筋和杏仁一起下鍋燉的湯。我認為喝燉湯可以獲得加倍營養治療我流失的骨質。

要取得湯中大量鈣，用肌腱甚至比骨頭要來更好。用肌腱燉湯可能會嚇著你，它是個與大塊脂肪相聯接的腱。在上品滑潤的肌腱湯中是沒有油脂的，$25的湯足夠兩個人喝。我很高興酒店提供所有入住酒店的客人有50％的折扣。

另一道是一家上海餐廳的燉雞餛飩湯。當我在湯裡看到餛飩時擔心料太多了，但我實在不能拒絕雞湯，我知道用雞湯煮餛飩真是超棒好喝。

另一個靚湯是在一家素食餐廳俱樂部。當女服務員將湯端上桌時，我印象一點也不深刻。看來沒什麼特別，只是一束野生蘑菇和小粒青豆仁及一些切碎的胡蘿蔔？我的懷疑被證明是假的。喝下幾秒鐘後，我就愛不釋口。「精緻」是我的反應，我不得不作出結論，那就是這道湯顯示了廚師驚人不平凡的食藝。他一定是試過千次，讓這款湯如此的可口香醇。

這些例子都是靚飲的美湯。那麼一般的是些什麼呢？弟弟介紹我去靠近他酒店的一家麵店，這家餐廳像許多典型的香港餐廳，簡單樸實沒有什麼裝飾。加餃子的一碗大湯麵，只有胃口大的男士才能吃光它。我們每個人都從菜單上點了自己要吃的麵點，驚訝的是，我居然吃掉了大部份我點的食物，因為味道好極了，而價格竟然只在$5美元以下。

非中式餐館

如果喜歡融合不同元素烹飪的食物，香港是吃到這樣美食的最好地方。想知道為什麼香港能做出如此超級的菜？那可是要記得香港以前是英國殖民地；另一個因素是它的毗鄰澳門曾是葡萄牙屬地。幾個著名的香港食品都反映了受這兩個開創性歐洲文化的影響，如葡國雞和英國蛋撻，以及許多茶點心和麵包。

近幾十年來，香港餐廳已經多元化發展，有許多西班牙、法國、土耳其、尼泊爾和印度餐應。在香港的大兒子有開餐廳的客戶。丈夫提議「帶我們到你客戶的餐廳用餐，我們喜歡支持你的客戶。」

「我帶你們去海灘上的尼泊爾餐館」他說。真是太好的安排了！

所以他開車載我們去淺水灣（Repulse Bay）的尼泊爾餐館Limewood。即使酒吧裡噪音嘈雜，我們仍然可以聽到陣陣海浪聲。餐廳供應尼泊爾和西式烹飪。我從來沒有真正在尼泊爾餐館用餐。我喜歡在那裡吃的所有東西。這是因為它是融合不同元素的食物？還是因為尼泊爾食物適合我們？我們真的不知道答案，也真的不是那麼在乎，只要食物味道很棒就行了。

由於我們太喜歡這樣的食物，第二天兒子帶我們去了家法國餐廳Eiffel Bistro。餐廳是法國人擁有，位在太古城（Tai Koo City）。我是不會指望在一個大多數華人居住的民區內，會找到一家法國餐館的。

當我看到開放式廚房時看見了華人廚師。他會在牛油中用醬油嗎？其次，煮法國餐需一流的烹飪技巧。結果烹調的時間完美無瑕，牛排和鮭魚被煮熟得恰到好處，我討厭過度烹飪的任何東西。

我們要了蒜味麵包，我們認為將像美國的法國麵包加上芝士（奶酪起司）、牛油和大蒜。但不是，沒有芝士，但也沒有覺得大蒜是主要成份。麵包味道很好，因此我們又要了些麵包。法國餐廳不是百分之百真正的法國餐。它的牛油量減少以調整出具有點法式中餐的味道，這對我來說並不重要。

新鮮熱辣麵包

在香港我最喜歡的小吃是雞尾包（椰子麵包）、菠蘿麵包（看起來像菠蘿）或蛋撻。這些雞尾包和美國餐廳的有什麼不同？在香港吃的是從烤箱剛出爐的新鮮麵包，吃時仍然熱騰騰。真的很好吃，實在是沒有什麼話可評判的。

整個雞尾包都包入滿滿的椰絲，每一口都能吃到椰絲，隔三差五的店裡就賣雞尾包，不需多作選擇，每家都貨真料實。在這裡也有賣雞尾包和菠蘿麵包，但雞尾包內只有不多的椰絲料而且太甜膩，吃不出椰絲的本味。我常常在週三下午買點心時會買雞尾包給員工們吃， 但我自己很少去吃它。其實店家可以改善成真正的香港雞尾包，價錢即使貴些，相信仍然會廣受歡迎的。

在香港只花費約1美元，就可以隨時吃到讓人滿足的雞尾包，這也是我童年的早餐，至今仍是我的愛。

有這麼多好吃的東西，我已經迫不及待，盼著今年再次回香港的行程。