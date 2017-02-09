Nordstrom 停售 伊萬卡川普品牌商品

（本報訊）日前，總部位於西雅圖的連鎖商店Nordstrom 宣佈本季度將停止出售伊萬卡川普（Ivanka Trump）品牌商品，其原因主要由於該品牌在銷售量方面表現欠佳。Nordstrom這一舉動使得伊萬卡川普品牌在其他零售商家的發展前景也被劃上了問號。

在新總統上任之際，由於川普發佈移民禁令，許多民眾紛紛表示抗議，甚至遷怒於伊萬卡川普品牌，在社交網絡上發起抵制活動。Nordstrom公司方面表示，名人所創建的品牌往往十分脆弱，禁受不起任何爭議。一些民眾選擇不穿著伊萬卡川普品牌服飾或許只是為了置身事外，對當前政治情況保持中立態度不願發聲。面對當下情況，伊萬卡川普品牌銷售業績已不值得公司繼續購買。並表示Nordstrom每年都會選擇性地停售10% 左右的品牌，並以等量其他品牌商品代替。

另一方面， 尼曼百貨（Neiman Marcus）官網上也已將伊萬卡川普商品悉數下架，或將在近期成為第2家停售該品牌的連鎖商店。而伊萬卡川普本人已在本月初辭去她在川普集團及自己名下品牌服飾的所有職務。

對於Nordstrom 及尼曼百貨的做法，伊萬卡川普公司方面表示：「我們的品牌消費者始終呈上漲趨勢，產品也在大規模擴展。在2016 年收益額持續上漲。我們相信品牌的力量不僅體現在盈利方面，更體現在它所呈現出的完整性。」