從母親的阿茲海默症 學到的六點教訓

你能戰勝可怕的阿茲海默症( Alzheimer’s)嗎？近來這個問題一直在我的腦裡揮之不去。

如果你和我一樣有家人得了阿茲海默症，那就得請注意了，因為這個病是有遺傳性的。如果你碰巧帶有這個缺陷的基因，那就逃脫不了會得這個病的命運。

近年來，現代醫學可以治癒癌症，並在一定程度上也起到了輔助作用。看看著名的退休籃球超級巨星、魔術Johnson，他患有陽性愛滋病毒（HIV）20年仍還好好的活著。再看看阿茲海默症，儘管已經有一個多世紀的歷史，至今仍然沒有治癒的方法。

不要認為只因你家裡沒有任何人患有這種疾病，你就必定可以安枕無憂。

目前，超過500萬美國人患有阿茲海默症。根據阿茲海默症協會資料顯示，到2050年這個數字將增加三倍。即使你很幸運沒有得此病，但或也無可避免在未來的歲月裡，需要去照顧患有該病的親人。

我家有人得此病

幾年前，當醫生診斷我們的母親得了阿茲海默症時，家人沒有任何的準備，而這個嚴峻的消息讓我們十分震驚。

也許，她很早就有這個病了，只是我們不具備認識這個病症的一些常識。老年病和阿茲海默症間有區別。當有人忘記他們的鑰匙和朋友的名字，它可以說是老化過程的一部份，但是如果有人不能認出親人，並混淆家人的關係，像我媽那樣，這就是得了阿茲海默症的壞跡象。例如，我媽媽會問我：「那個英俊的年輕人是誰？」她注意美麗的東西和人的能力，仍能讓她產生驚訝的表情。

「你的孫子。」我回答。

「誰是那個男人的父親（實際上是她自己的兒子， 也就是我弟弟）？」她問。

有一天，她在一天裡問了好幾次：「那個和你在一起的男人是誰（我丈夫，也就是她的女婿）」？

每當我在香港拜訪她時，我痛心地看著母親的情況日漸惡化。她的病情暗示著我們也有可能患此病，因為我的外婆也得有同樣的病。

外婆的故事是個悲劇。我們家的成員在20世紀80年代後期甚至沒有聽說過阿茲海默症。祖母的健忘、極端的憤怒和積極的態度，使叔叔的家人不能與她一起生活，所以他們只好把送她到養老院。

外婆讓我想起了我在1987年去台灣訪問她時的事，讓我感到害怕的是，她告訴我的一些奇怪的事，像猴王神（中國傳奇神）在前一天晚上告訴她，我會在第二天出現。

外婆在83歲時消失了－－自己走出療養院。療養院的門都沒有上鎖，自此後叔叔就再也沒有找到她。我有一種感覺是叔叔沒有努力去找自己的母親，他甚至沒有報警尋人。

導致阿茲海默病患的一些危險因素與家族史、遺傳學和年齡有關（特別是在85歲以後）。母親是否繼承了外婆的壞基因？我是否也會從媽媽的媽媽那兒得了這個「怪物」？

能為阿茲海默病做好準備嗎？

我不想知道是否「怪物」在我身上的答案。我拒絕做大腦掃描。假設我的身體包含那可怕的DNA，有什麼我可以做嗎？

是的，我可以。

環境勝過大自然是我的哲學。我不願承認母親必需承擔自己的困境。我愛親愛的媽媽，但我一點也不以她的生活方式為榮，這就是為什麼我離開家人來到美國，尋找有意義的榜樣、價值觀和生活方式。

不要誤會我的說法，我媽是個好人，但她犯的錯誤有助於阿茲海默病的發展。打從我是一個孩子時，酒精就是媽的盟友，傷人的酒可引起腦神經障礙，會導致腦的部份中樞神經元的損失。這種綜合徵狀也會引起記憶和肌肉協調的問題。

繼父影響了母親享受白蘭地的習性，因為他是個嗜酒者。幸運的是，我從來不喜歡喝酒，即使繼父經常告訴我，如果我不喝酒，那麼在人際上會處理得很尷尬，因為通過酒可與朋友們增加互動的關係。

退休這個詞有其消極的含義，母親在73歲時告訴我：「我退出有氧運動課，是到了退休的時候了。」希望我當時知道身體活動對老年人的好處，希望當時我能提出反對！她把運動描述成去做一件雜事，我是那麼無知地認為她應該從此退休了。

今天的研究表明，鍛練是年輕人和老人健康的關鍵。我想母親可能經歷過一些背部和腳部疼痛的時候，因此才決定完全退出運動。專家說鍛練愈少，腳就愈沒有勁道。我們不應該從鍛練中「退休」，它是減緩身體和精神上老化最好的機動力之一。神經病學家Laura Boyd博士說，研究發現中風患者可能無法做復健治療師教的所有動作，但只要願意和企圖這樣做，就會改變大腦的運作。

媽媽不再鍛練可能是削弱了她的腳和大腦的活力。我們決定僱用一個全職女傭照顧她。媽媽每次抱怨疼痛時，女傭就給她輪椅，而不是鼓勵她走路做些鍛練。

檢驗我媽的生活和行為，我學到了6件如何避免犯和她同樣錯誤的教訓。

1. 退休是什麼意思

根據Free Dictionary網站的定義，退休意味著撤離自己的職業或職位，特別是在達到一定年齡後撤離工作或活動。 「撤離」一詞意味著你什麼工作也不做。

退休是可以緩解一個人工作上的壓力並有機會改變生活方式，但退休絕不是懶惰的同義詞。它從未規定某人在退休後，不應該從事社區活動或在生活中尋求有意義的活動。我注意到一些朋友在退休後幾年，因為太無聊了、生病了、沒有動力生活，結果就走了—。

退休應該意味著改變到另一個生活階段，或走向一個令人興奮的旅程。我們永遠不要從終身學習、退休、回饋、體能鍛練和自我改進中退休。

2. 有目的的活著

可悲的是，媽媽每天都沒有目的或熱情的活著，生活中有的只是睡覺、購物和吃飯。

有一句古老的關於毅力和意志力的中國諺語「愚公移山」。它激勵我們每天需要有一個目的，即使當我們到了耄耋之年。

什麼促使我們在早晨起床？什麼給了我們快樂－－完成某事的希望－－做一些建設性的行動－－集體活動的參與－－以及認識到我們仍然可以貢獻社會。

3. 不要讓別人寵壞你

當人變老，與之而來的有很多特權。我們都喜歡幫助和為老年人做些事情，或經常替他們找藉口，允許他們做有害的放縱如暴飲暴食和賭博。當我在香港和媽媽一起出門，她想要坐一輛出租車，即使她可以走到地鐵站，我從來沒有說不可以，因為我不想讓她覺得我不合情理。我的藉口是，她很老了，我應尊重她的願望。但是不走路對她有好處嗎？

當我上了公共汽車，人們通常會自動讓座給我。我會說，不用了，謝謝！這只是一個短程。站著對我是有好處的，因為我常坐在電腦前不斷的工作。

我的目標是只要自己能夠獨立。丈夫常常提供開車載我的服務，但我還是喜歡自己開車。當可以為自己和別人做事情時，我油然的會有一種獨立和滿足感。

在家裡有一些責任總是很好的，可以遛狗、餵寵物、修剪植物，做沙拉或志願工作。我曾經像我媽那樣在家裡不喜歡修理東西，現在，我喜歡修復一些小東西。

4. 不應該停止閱報

幾年前媽媽停止讀日報，即使她以前是一個熱心的讀者。她完全失去了對外在世界的興趣，原因不是在於她忘了這些字，當我們給她讀一些東西時，她仍然可以讀。

正如我在過去的博客中寫道，通過鏈接全球和本地新聞，是刺激大腦和發展有趣觀點和知識的關鍵。媽媽很多時間失去了同情和關心的感覺，我沒有意識到這是阿茲海默症的開始。沒有善良和關愛，我們就無法體驗到美麗的情緒，如感恩、喜悅、樂趣、能量和興奮。

5.小心酒精

如果你是一個溫和的飲酒者，就不需要特別去關心酒精對你的影響；但如果你是一個嗜酒的人，記住！酒精確實影響你的大腦，它是藥物。我很高興毒品和酒精不是我直系親屬裡墨守生活成規的一部份。

順便說一句，母親在經常喝酒40年後於幾年前戒酒。一篇報紙文章描述了酒精造成夜間引起頻繁的尿。自從戒酒以來她不需要在晚上起床去上廁所了。

6. 吃出健康

媽媽最喜歡的食物是油炸蝦。為什麼她愛這道菜，是因為她出生並在日本長大。天婦羅（油炸蝦）味道不錯，但反式脂肪和飽和脂肪十分不健康。

我問她的女傭為什麼她餵媽媽吃那些油膩的蝦。她說如果她找不到喜歡的東西就會拒吃。

這些壞脂肪不僅損傷大腦，還包括心臟和動脈。

媽媽的例子教我如何不要過像她一樣的生活。我一直感謝她讓我來美國，選擇我所想要的生活。

我創造了一個迷人的生活，我沒有後悔，在職業生涯中能夠完成任務，遠遠超出了自己的期望。處理像阿茲海默症這樣的挑戰，並不真的嚇到我。它實際上幫助我成為一個更好的人，並充分享受生活。

親愛的上帝！讓我成為愚婆，以信念、承諾和目的繼續持恆有毅地移山。