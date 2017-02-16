白令海沉船6 人失蹤 海岸警衛隊宣佈停止搜救

（本報訊）本月11 日，西雅圖一搜捕蟹船在阿拉斯加白令海失蹤，船上6 名船員下落不明。該船主代理律師Michael Barcott 表示，事件發生時，6 名船員尚未開始捕蟹工作，而是在船上安裝捕蟹裝備。Barcott 稱目前對此次沉船事件的具體細節掌握甚少，無法將信息公諸於眾，也不想做出沒有事實根據的臆斷。在海岸警衛隊對船隻及船員進行搜救的過程中，希望和祈禱與失蹤船員的親人同在。任何人都不願聽到壞消息。

海岸警衛隊發言人Brian Dykens 對此次沉船事件做出解釋，稱當捕蟹船發生沉船跡象時，船上的定位系統會亮燈，向搜救人員發送船隻所在地點信息。該捕蟹船在11 日早6 時許發出緊急定位信號，在沉船附近的志願者們紛紛自發尋找與沉船相關的物件。但由於冬季的白令海十分寒冷，出海危險性極高，船隻或以很快的速度沉入大海。雖然搜救人員在某海域範圍內找到救生圈等物品，但始終未能發現船隻及船員的蹤跡。Barcott 表示捕蟹船上的6 名船員均有良好的經驗，事發時船上究竟是何種狀況無人得知，造成沉船的原因也尚未查明。

13 日下午， 海岸警衛隊宣佈停止對失蹤船員的搜救工作，並表示做出這一決定十分艱難，但在數日的全力搜救後，衡量各方面因素，最終決定放棄搜救。