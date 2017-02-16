議會提議在市中心 增加自行車道

（本報訊）本月10 日，西市議員Mike O’Brien 在會議中提出在市中心增建自行車道的提議。他在會議中列舉出過去一段時間西雅圖民眾遭撞車受傷甚至喪生的例子，並表示自己所提出的案例僅僅是新聞報導中所看到的，現實生活中這類悲劇發生的頻率更高。

O’Brien 所提出的自行車道增建計劃所涉及的街道區域包括：羅伊及麻沙街（Roy and Mercer Streets）； 安妮皇后大道（Queen Anne Ave.）或第一大道；貝爾街（Bell Street）或布蘭查德街（Blanchard Street）；第二大道；第九大道；第七和第八大道；派克街（Pike Street） 或派恩街（Pine Street）； 第四大道；梅恩街（Main Street）和第五大道；金街（King Street）以及第十二大道。

在百老匯大街（Broadway）、第二大道及麻沙街部分地區，自行車道已開始進行發展。與一般劃線區分機動車及自行車道不同，這些區域的自行車道均以護欄等實體分割物與機動車道分隔開來。除考慮到安全問題外，多樣化的交通方式可以提高西雅圖市中心工作容量，使更多人免受塞車困擾，在通勤方面獲得更大的選擇空間。