如何對付 川普的新聞發佈會

川普總統在上週的第一次新聞發佈會後宣佈－－媒體是「美國人民的敵人」。

老實說，我對自己是媒體的一份子感到遺憾，川普像金剛那樣有強大的力量和塊頭，但他的大腦比那些清晰聰明的記者來說要小得多。記者就像聖經中圍繞在巨人歌利亞（Goliath）旁的許多大衛孩子。

民調和推特說川普應該被彈劾，因為他經常說謊言、操縱事實、不斷的讚美和抗衛俄羅斯總統普京（像有什麼不可告人的隱藏事）、行政管理功能失調，及他本人在生意上有交待不清的利益衝突。彈劾是一個漫長、漫長的過程，它可能發生或可能不發生。從現在起到4年後，媒體仍然必需與川普較勁超過1400天（總統一次任期是4年）。

未來4年媒體在包括許多新聞發佈會上能做什麼？媒體如何在下一次新聞發佈會上佔領先優勢的遊戲，而不是讓川普左右打壓？媒體目前已做了些什麼正確的事情，在未來還有哪些沒有做到？

1. 以事實做好裝備挑戰川普

媒體應該在每次遇到川普挑戰他的「事實」和謊言時，要有充分的意識、警惕和準備，以暴露他的弱點和無能。

我要肯定NBC電視台駐白宮記者Peter Alexander，他是在當天川普在新聞發佈會上最快速指出川普說他的306張選舉人票：「是自雷根（Reagan）總統以來獲得最多票數的當選人。」是不正確的。

Alexander指出，奧巴馬總統在連續兩次選舉中分別獲得365、323選舉人票，其他的如布殊總統獲426票、克靈頓總統連續兩次選舉分別獲379、370張選舉人票。

川普回應說：「我不知道，這是別人給我的信息資料」。瞬間川普不僅暴露了連自己得了幾張選舉人票都不記得事實外，同樣也顯示了他的工作人員也是和他一樣的無能。Alexander應該進一步挑戰他，質問是：「誰給你的這些信息？」

2. 團隊合作與戰略

媒體相互間是有競爭力的，都想要以嚴厲質問總統的施政，挖掘新聞並獲得肯定。但對川普這位總統情況有所不同，需要媒體團隊合作來面對白宮的行政措施和質疑他的信息。

如果媒體可以相互協作，不僅僅是要得到初始的問題答案，而是要跟進問題，這將有助於一個更大的成果，而不僅僅是獲得川普的表面反應，讓他以一個謊言來作為逃避的手段。

3. 簡明扼要單刀直入

直接切入問題而不要連篇著墨。在新聞發佈會上，川普點名Ami雜誌的Jake Turx 發言，Ami雜誌是一份猶太出版物，在他實際提出自己的問題之前，發表了冗長的講話。

為什麼Turx不在一開始就問：「如果已經有48個炸彈威脅的報告……政府將如何處理反猶太人的行為？」

他不直接了當的提問，反而之前繼續說了68個無相關的字，然後提出了他實際要問的問題。到那時川普就打斷他的話，回答說這不是一個公平的問題。他認為Turx指責他是反語義的，錯過了一切可以質問的機會。

記住！川普從來不是一個好聽眾，因為他習慣於告訴別人該做什麼，反之亦然。他對別人所說的話沒有耐心去聽，也沒有能力去理解別人說話的動機，除非你先奉承他。川普的注意力跨度就像一個孩子，他是沒有這個能力去消化Turx冗長評論後的提問。

4. 攻擊他的記憶和信譽

川普沒有最好的記憶。在新聞發佈會上要讓有好記憶的記者提問是至關重要的，這樣就可以快速驗證川普之前所說的話，因為他不記得了，他甚至也不記得他聽到的事情。他只能用點滴和碎片的記憶來消化信息。然後他在新聞發佈會的隔天會聲稱一些昨天說過的話，好像他發出新的信息。由於川普的諮詢專家懶惰驗證信息，因此川普在Fox新聞上看關於瑞典移民的暴力紀錄片，在佛羅里達州向群眾的演講中，居然脫口而說瑞典遭受恐怖襲擊。川普很容易誤解事情，曲解和誤解談話的真實背景和他聽到的事。

5. 你有得寫的

如果川普要當上4年的總統，除非是總統的堅強粉絲，否則對任何白宮記者來說都可能是窮盡心思和遭受貶損的對象，這讓我感到痛苦。但也可以是媒體職業生涯中最有意義和最有趣的時刻，因為知道記者們正在為民主的關鍵作出貢獻，正在被川普和他的政府測試和扭曲。

保存好所有的尊嚴和能力，祝記者們好運，用滿篇連牘的報導，作出讓總統下台的證據，而且將來還可以付梓出書。