涉嫌強姦流浪者營地多名少女 越裔嫌犯拒不認罪

（本報訊）西雅圖警方目前正在調查一起發生在I-90 高速公路流浪者營地的強姦少女案件，並逮捕一名47 歲越裔嫌犯。該嫌犯名叫Nghia H. Nguyen，有「亞洲麥克」（Asian Mike）之稱，並帶有諸多犯罪記錄。此次涉嫌強姦一名從新澤西離家出走的16 歲少女，被控二級強姦罪。

西市警方就該案件正在進行進一步調查，目前已發現3 名未成年少女遭到流浪者營地男性強姦，並認為還有更多受害人未被發現。案件中的16 歲少女稱自己因家庭原因決定離家出走，從紐約登上一輛灰狗長途汽車（Greyhound Bus）來到西雅圖。在到達西雅圖後的數週內與幾名流浪者居住在一起，並表示其中許多人「強姦了她，並要求她出賣自己的身體來換取財物」。根據訴訟狀中所述，「流浪者營地的其中兩名男子發生爭執，因為誰可以擁有她並享受她所帶來的服務起了衝突」。在去年聖誕節期間，該名少女遇到了「亞洲麥克」，並表示不會勉強她提供性服務，但當她在「亞洲麥克」的帳篷中住下後，便被其強姦。該少女同意每日與「亞洲麥克」發生性關係，並從他那裡獲得生活必須的財物。這名16 歲少女在口供中提出還有其他6名少女住在這個營地，其中一名僅有13 歲。

除這名16 歲少女外，另有一名從愛達荷州（Idaho）出走的14 歲少女出面指認Nghia H. Nguyen 犯有強姦罪，並表示自己也在流浪者營地被多人強姦。目前，警方發現的幾名受害人已被送回各自家中，只有愛達荷州的14 歲少女在警方安排其回家之前再度逃跑，不知去向。

對於此次指控， 嫌犯NguyenNghia H. 拒不認罪，表示這是對自己的惡意誣陷。