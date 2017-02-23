瑞典醫療中心涉嫌違規遭調查 CEO 宣佈辭職

（本報訊）本月10 日，瑞典醫療中心（Swedish Medical Center）櫻桃山分院（Cherry Hill Campus）被爆存在醫療違規現象，正在接受華州衛生監管人員調查。

接受主要調查的醫生名為Johnny B. Delashaw, MD，是該院神經科學研究所的首席神經外科醫師。在其2013 年進入瑞典醫療中心任職後，醫院在神經外科手術數量上有大幅增長。去年更有匿名人士向相關部門舉報，稱瑞典醫療中心對病患施行不恰當手術，造成大比例術後感染率，並發現實習醫生操刀進行手術時無導師在場監督。雖然這一舉報最後因沒有真憑實據而不了了之，但該院一些醫護工作人員卻一致表示院方雖大力吹捧某些專科醫師的知名度，但那些大牌醫生卻很少親自執刀，而是讓實習醫生代為手術。更表示病患安全受到巨大威脅，許多患者護理不當並面臨恐嚇，一些醫生更是無視病人術後出現併發症的情況。

在瑞典醫療中心接受調查的消息傳出後不久，該院菲律賓裔CEO 於本月20 日宣佈辭職。院方表示，Tony Armada 辭職為個人原因。Armada 曾在醫院接受調查後發表聲明稱「調查暗指我們作為醫護人員，首先考慮的因素有誤。我們的第一信仰便是高質量的護理及病患安全，並且為所有需要我們的患者提供照料」。

此後，Armada 還在17 日對患者的公開信中寫到：「我們意識到，醫護人員和患者之間的信任正在流失，感謝大家在我們盡可能透明化地重建信任橋樑之時耐心等待和堅定合作」。

Armada 宣佈辭職後，瑞典醫療中心於21 日任命兒童泌尿外科醫生R. Guy Hudson, MD 為過渡期代理CEO。院方董事會發言人表示在當前情況下，醫院方面選出新領導人為當務之急。