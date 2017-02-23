華州汽車標籤費大幅上調 特斯拉車主收到$1,500 賬單

（本報訊）在去年11 月選舉中通過的海灣捷運3 號議案（Sound Transit 3）將為塔可瑪（Tacoma）、西雅圖、艾弗萊特（Everett）及華州多地居民在公共交通方面提供更加便利的服務，而金郡（King County）、皮爾斯郡（Pierce County）和斯諾霍米甚郡（Snohomish County）三地居民亦將因此面臨巨大比例的汽車標籤（Car Tab）費用上漲。

海灣捷運3 號議案涉及的公共交通線路擴張預算高達538 億美元，納稅人在投票通過此議案的同時也面臨三方面的稅收上調，其中包括0.8% 的汽車標籤稅；0.5% 的銷售稅；房屋估價每1,000美元地產稅加收25 美分。

雖然汽車標籤費用上調將影響3 郡民眾，但並不是所有住在這3 個郡的居民都會受到影響，只有在海灣捷運稅區的居民將面臨稅收上漲。民眾可自行登陸網站http://rtamaps2.soundtransit.org/st_determineaddress.html?_ga=1.175688992.326151742.1485292877 並輸入家庭住址查詢自己的汽車標籤費是否會受上調影響。

總體來講，受影響的居民汽車標籤費上漲幅度較大，汽車價值每1 萬美元，標籤費上漲80美元。也就是說，如果您的私家車價值3 萬美元， 則標籤費上漲240 美元。因此，一名特斯拉（Tesla）車主日前對媒體聲稱自己收到$1,500 的汽車標籤費帳單，直呼「被驚呆」要賣車。