西雅圖太平洋大學槍殺案 兇手被處112 年監禁

（本報訊）2014 年6 月5 日發生在西雅圖太平洋大學（Seattle Pacific University）的校園槍擊案導致1 死2 傷，案件發生時在場的學生Jon Meis 將槍手制服，並作奪走作案兇器，使得事態沒有進一步惡化。2016 年11 月，金郡陪審團裁定，Aaron Ybarra 犯有1 項一級謀殺罪、3 項一級謀殺未遂罪及1項二級襲擊罪。本月17 日，案件兇手Aaron Ybarra 被處112 年監禁。

在此案中不幸遇難的韓裔學生Paul Lee去世時年僅19 歲，他的父親在法官宣判之前，在法庭上播放了Lee 的一些生前畫面。而兇犯的代表律師則聲稱他患有精神疾病，導致思維混亂，智力受到嚴重影響。Ybarra 更表示自己是受上帝、撒旦和魔鬼的趨勢，按照他們編排好的計劃去作案，並同時承認自己因死者及其他3 名學生無視了他及自己攜帶槍支所帶來的危險而感到憤怒，但從未出現過自行殺人的企圖。

在深入斟酌案情後，檢察官表示兇手的確存在精神問題，但認為他始終受到內心憤怒的驅使，才導致最終的惡果。金郡副檢察官Kristin Richardson 認為兇手並未在作案後立即表示自己按上帝計劃行事，而是在案發數月後才提出這一觀點，他作案的真正動機其實是出於對世界的不滿和仇恨。

對於兇手刑期，檢方建議定在112 年，兇手代表律師則提出定為90 年。最終金郡高等法院法官採納檢方建議，宣佈對Ybarra 處以112年的有期徒刑，並當庭稱讚了在案件中英勇制服兇手的學生。