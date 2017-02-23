西雅圖華人投資團隊 收購市北凱富酒店

（本報訊）西雅圖的一個華人投資團隊2 月17日完成了對西雅圖市北部凱富酒店（Comfort Inn and Suites）的收購。該酒店位於西雅圖市區南北交通要道奧羅拉（Aurora）北大道上，地點適中，交通便利。酒店有客房72 套，其中包括完整廚房的套間12 個。酒店配有健身房，洗衣房，提供北美大陸式早餐，經濟實惠，適合公務出差人士和個人與家庭旅行者居住。

收購由華人主導的西雅圖酒店投資責任有限公司完成，收購價格約1,100 萬美元。由富國銀行（Wells Fargo）提供融資服務，芝加哥產權保險公司提供產權保險和過戶服務。据投資團隊此次收購活動的負責人之一吳浩介紹說，凱富酒店是隸屬於Choice 酒店集團的連鎖酒店之一，在酒店市場上有一定知名度。此次收購的這家凱富酒店距西雅圖市中心車程僅十幾分鐘；距東區表爾威（Bellevue）市中心及北邊的波音工廠，都只要不到25 分鐘的車程，地點很好，值得持有。

該華人投資團隊近年來在大西雅圖地區先後收購了若干公寓小區和購物中心。團隊負責人宋曉男表示，此次收購酒店是推動投資多元化的具體表現。而且西雅圖地區正日益成為一個「目的地」城市，在美國和國際上都越來越受到關注；加上西雅圖獨特優越的門戶位置、絢麗多彩的自然環境和科技含量高的經貿發展勢頭，來西雅圖觀光旅遊、留學探親、經商創業、移民定居的人會繼續增加，因此看好旅館酒店市場。