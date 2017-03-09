瑞典醫院衛生健康服務首席執行長 Armada辭職 但影響永續

瑞典醫院衛生健康服務（Swedish Health Services－－SHS)首席執行長、現年57歲的Tony Armada，在被《西雅圖時報》發表了一份關於醫院對神經外科手術患者疏忽的調查報告後於最近辭職。Armada在瑞典的任期可能很短，僅有三年半的時間，但他對有色族裔的工作比前任更具有影響力。辭職消息讓許多人震驚、失望和悲傷。

太平洋西北地區菲律賓商會前主席Bert Golla表示：「我們菲律賓商界對Tony Armada先生的辭職感到悲傷，我們對他的信任和尊重仍然堅實不移。」

社區領袖Frank Irigon說：「當我聽到他的辭職消息後感到非常驚訝。這讓我想起前西雅圖水手棒球隊教練Don Wakamatsu，他在與水手隊合作不到一個賽季後就走了。如果他們不是亞裔，會有第二次的機會嗎？」

華盛頓州美國亞太裔事務委員會執行董事Ellen Abellera說：「我們在醫療行業中失去了一個非常好的領導者，我很遺憾聽到Tony Armada的辭職。我相信他對瑞典衛生服務部的組織有著長遠的意義和價值。」

瑞典衛生服務多元文化參與總監、Armada工作組的Wendy Zheng表示，她與亞裔社區其他成員一樣為此消息而震驚不已。

2月24日是Armada 在瑞典醫院最後一天的工作，他接受了西華報的獨家電話採訪。Armada說：「辭職是我的決定，也是我和妻子共同的決定。我們必需尊重我們自己的問責制。希望瑞典能確保並承認醫院所做的一切美好的事，那就是醫院秉持照顧所屬的社區。」

Armada 說他對自己的決定感到很好並補充說：「作為一名領導者，必需作出決定，不是為了自己，而是為了所有人的利益。如果我的決定導致人們能開誠佈公、繼續前進，這將達到我們的目的。」

Armada以採取立場而聞名，包括他最近在SHS網站上發送給員工們的一封《我們與移民和難民在一起》的信，這封信不同意川普總統的移民禁令。

社區領導Ador Yano說：「我讚賞Armada最近聲援難民和移民，去應對令人不安的總統行政命令，對瑞典衛生服務部門的多樣化勞動力和患者具有影響力。」

楷模榜樣

為什麼亞裔社區的幾個成員對Armada辭職難以接受，這是因為有很少的亞裔美國人，能打破了所謂的竹天花板（bamboo ceiling）的藩籬。

前西雅圖市議會成員Dolores Sibonga說：「能成為一個主要組織的首席執行官，是需要有傑出的成就。」在華盛頓州，Armada是唯一一位主要的主流組織裡的菲律賓裔美國人，SHS是一個超過40億美元的研究單位。Armada過去曾表示，美國大型醫療機構裡只有為數不多幾名的亞裔美籍高管。

Sibonga說：「如果你是擔任一名亞裔美國首席執行官，那就更令人驚訝了。因為我們亞裔經常被看作是安靜和順從的，換句話說是擔任工蜂的角色，而不是作為一個領導者。」

菲律賓商會主席Tony Ogilvie說：「Armada是我們本地菲律賓和亞太島民社區的一個很好的榜樣和鼓舞者。」

一年前開始在瑞典工作的健康導航協調員Nelson Tang表示，他很遺憾沒有更多時間跟隨Armada學習。他說：「Tony是一個開明的領袖，非常有遠見。他勇敢辭職，肩負所有責任。」

由於他的背景，Armada為瑞典醫院的有色族裔創造了主動性的多元文化。在頂級公司高管中更是罕見的表現。Armada是來自菲律賓的移民，9歲時來到美國。他意識到亞洲移民（特別是華人、菲律賓人、韓國人和越南人）面臨的語言和文化障礙，以及缺乏保險和獲得優質醫療服務的挑戰。因此，瑞典醫院的多元文化計劃誕生了，除了有亞洲/太平洋島民和黑人的工作人員，同時還加上幾十位對不同語言服務的翻譯人員。

Armada工作組的Wendy Zheng表示：「這些移民就像進入一個黑洞…由於有了Armada多元文化計劃，在醫院裡獲得了導航。Tony總是想做正確的事情，不害怕捲起袖子，做骯髒的工作。」

指導

Armada熱衷於指導。 Yano說：「在亞洲/太平洋島民社區Anthony Armada先生是一位強大的發展領導者。」

Armada成立了亞裔醫療保健領導者論壇，這是一個與MultiCare健康系統執行長Florence Chang下的一個美國醫療保健高管團隊的領導發展計劃，指導對追求醫療保健職業感興趣的年輕人，Armada每年會指導一名年輕人。Wendy Zheng表示，Armada最後指導的一位年輕人在完成與Armada的學習合作後，在Providence找到了工作。

Wendy表示她在Armada的指導下，獲得的經驗是十分有價值的。Arma -da指導她的合作巨細靡遺，從亞裔護理、獲得資金、制定策略到執行等等的提案。Wendy 同時表示，Armada是個實事求是、專業、一點也不傲慢的指導者，同時對未來的願景，他可以看得非常、非常地遠。

支持社區計劃

在Armada的領導下，瑞典醫院去年給InterImCDA高達12,000美元的建設健康補助金，用於促進環境和公共安全問題，目標是提高社區的意識、改善健身和健康等項目。瑞典醫院還直接與國際社區衛生服務合作，改善亞裔患者的質量保健。

Armada將會被大家懷念，正如菲律賓商會主席Tony Ogilvie所說：「我們都會懷念他的敬業個性，以及他對我們社區提供的支持。」

Armada正在休假。他說在明年一月前不會回來，到時再看看會做出什麼樣的選擇。同時，在這段時間裡他將前往亞洲，包括中國、日本和菲律賓，不知道自己是否仍會留在西雅圖。