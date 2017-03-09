男子患精神分裂 縱火燒毀余風采堂住宅

（本報訊）本月5 日，一名45 歲男子因縱火燒毀自家住宅遭到警方逮捕。

據知情者透露，該男子有精神分裂症病史，住在碧近山（Beacon Hill）附近一建築中。其父曾為這棟房屋的房東，後將房產轉讓予余風采堂（Yee Family Association）。5 日早5 時許，警方收到報警，報警人稱住在自己樓下的租戶或許因為家庭糾紛砸牆導致房屋損壞，自家與其僅有一門之隔，門已經被砸穿。

警方趕到事發現場時發現隔開兩戶住宅中間門上有一8×12 英吋大小的洞，警方從樓上單元透過門上的洞往樓下望去，牆上還有十數個不同大小的洞，有的地方已經露出管道。涉事的中年男子向警方聲稱自己患有精神分裂症，內心十分痛苦，損壞房屋是因為這是最後可以採取的手段，他想要逃離這個地方。警方隨即將其送往醫院進行檢查，當日下午1 點半出院後便返回住所。然而在其獨處僅數分鐘後，他便縱火點燃了房屋。

警方及消防員在收到報警後趕往案發現場，在距離起火點數個路口的地方便可看到濃煙，公寓樓沉沒在一片火海當中。所幸所有住戶在起火後均及時撤離，消防員迅速將火撲滅，並未造成人員傷亡。警方隨後返回縱火男子早上接受檢查的醫院，醫生表示自己在中午便准許該男子出院，他當時承諾自己會按時吃藥，堅持看醫生，不使用違禁藥品。警方在詢問該男子案情時，他否認自己縱火，但火災調查人員在分析現場後指出起火源是該男子房中的床墊，警方在逮捕縱火嫌犯時還在其口袋中發現兩隻打火機。嫌犯表示自己患精神疾病已有數年，在近六七年當中一直有幻聽現象，他聽到有人告訴他去損壞房屋才做出這些行為。