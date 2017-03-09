西市流浪者問題影響大 引發多方矛盾

（本報訊）位於西雅圖Sodo 區的非法流浪者營地「田野」（”The Field”，又名「三角」”The Triangle”）於本月7 日進行全方位清理。

儘管居住在該營地的流浪者在6 日便在會議中向議會提出整頓方案，希望推遲清理，但市府仍舊一意孤行，在整頓方案提出後轉日便勒令該營地居民悉數搬離。雖然一些議員表示在斟酌眼下情況後，認為應該給流浪者們一些時間，也有議員認為清理勢在必行，不能拖延。Sally Bagshaw 表示自己曾到田野營地走了一遭，泥土、積水沒過了腳踝，認為實在不適宜居住，並稱自己對於整頓方案不會採納。

關於流浪人群的去向問題，市府也進行了多種安排，在小西貢（Little Saigon）地區增設了一處「導航中心」（Navigation Center），希望效法舊金山整頓方式，讓流浪者可以攜帶個人財物、寵物及伴侶進入中心居住，進出都相對自由，並可隨時搬離。該中心供流浪者被安排至永久住所前的過渡時期居住，並規定任何人不得攜帶或使用毒品。對此，小西貢地區居民提出抗議，認為「導航中心」安置於此對當地居民的安全造成不利影響。

另一方面，市府還在喬治鎮（Georgetown）地區設立「迷你屋村莊」（Tiny-house Village），其形式和去年在中心區建立的迷你屋小區十分相似。該村莊共計可容納40 個無家可歸家庭居住。