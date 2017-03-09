西雅圖稅收或致貧富差距加大 對窮人過於苛刻？

（本報訊）自墨瑞（Ed Murray）擔任西雅圖市長以來，在其第一個任期便出現9 條增加稅收的提議及法案，其中多數在投票中得以通過。但西雅圖居民是否在納稅方面負擔過於沉重？這則需要從不同角度分析。

華盛頓特區財政總監辦公室發佈的數據顯示，西雅圖市稅負對於低收入者略顯苛刻，但相反對於高收入人群及中產階層又十分寬鬆。從辦公室所發佈的排行榜來看，西雅圖在年收入不足25,000 美元的家庭納稅額最高城市排行榜中位列第4，在年收入高於15 萬美元的家庭納稅額最低城市排行榜中亦排在第4 位。西雅圖是唯一一個在兩個榜單中均排在前5 的城市。也就是說，西雅圖的稅收政策對富人更加有利，而處在收入底端的民眾不但得不到市府的優惠政策，還會在現有政策下生活更加窘迫。

假設一個家庭有3 位成員，2 人工作並撫養一名正在上學的子女。對於西雅圖年收入在25,000 美元的家庭，政府還將在這基礎上加收15.5% 稅收，也就是3,800 美元，這其中包括高昂的消費稅。如果這些低收入人群搬往佛蒙特州伯靈頓市（Burlington, Vermont）生活，他們不但不需要繳納一分錢的稅負，還可以在報稅時獲得1,100 美元的退稅。

而年收入在15 萬美元以上的人群，儘管他們支出巨大，但無論是地稅還是消費稅對他們來講不過九牛一毛，所有稅收加在一起平均也只佔他們收入的5% 左右。如果這些高收入人群搬至康涅狄格州的布裏奇波特（Bridgeport, Connecticut），他們的需要繳納高昂的收入稅及地產稅，這些稅收加在一起，可能遠超華州數倍之多。