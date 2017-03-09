2017年《美國傑出青少年小姐》后冠得主 賈菲菲如何實現自己的目標

賈菲菲（Nicole Jia）今秋已被九所大學錄取並獲得獎學金，但她計劃將所有這些學校都束之高閣。相反，她把眼睛放在紐約的一所小型私立女子大學，而且申請獎學金遭拒，但她不會接受這個答案。年輕人可以仿效她處理拒絕的辦法。

賈菲菲是2017年《美國傑出青少年小姐－－Miss America’s Outstanding Teen 》的桂冠得主，她上週在西雅圖作正式訪問，接受西華報的採訪，並談及她將如何實現自己的目標。

出生在俄克拉何馬州（Oklahoma）的賈菲菲，目前剛滿18歲，希望將來成為一名全國性網絡的新聞主播。如果成功，她可能是第二位主持大型新聞節目的亞裔美國人。第一位是宗毓華（Connie Chung），1993年曾經一度登峰造極，和美國哥倫比亞廣播公司簽下了600萬美元年薪的合同，與當時的美國知名主播一起擔任哥倫比亞廣播新聞節目（CBS News）的共同主持人兩年，成了美國歷史上第一位全國性的亞裔女主播。

Barnard學院是一所在紐約的小型女子學院，是附屬在哥倫比亞大學的頂尖人文科學學院之一，Barnard學院將是幫助她實現夢想的最好學院。賈菲菲表示哥倫比亞大學在通信領域方面排名很高，並且培訓了許多優秀的新聞人員。她說：「我可以在哥倫比亞大學修課。」更不要說她可以有機會住在紐約，同時可以去體驗小的學院和規模大的大學。西華報問她要怎樣才能獲得獎學金？要如何去除第一次沒有被獲批准申請的障礙？會寫信給Barnard獎學金辦公室請他們重新考慮？會請她高中校長打電話給Barnard為她爭取獎學金？

她沒有考慮選擇以上提案的任何一個選

項。

賈菲菲的回答是：「我3月份要去見Barnard學院的院長。」

「院長同意和你見面？」西華報問。

「是的」她說。與院長面對面是個優勢—她相信自己的說服加和讓別人產生好印象的能力是巨大的。她充滿信心，做好萬全達到目標的準備。問她是否有男朋友，她說：「沒有男朋友。因為太忙了。等大學畢業再說。現在有許多必需要去關注的事情。」

作為一名榮獲《美國傑出青少年小姐》桂冠的她，在日常生活中推廣「仁慈善意」。她記得自己在剛入讀一所新高中當新生時，曾被欺負凌霸。根據一項研究，十幾歲的女孩會盡可能的花上5個小時看自拍。賈菲菲說：「為什麼我們不能善待別人？這不需要太多時間。」

不像當選美國小姐，賈菲菲很快強調當選《美國傑出青少年小姐》不是在漂亮而是在獲獎學金。選拔中有一項《active wear》比賽，但沒有泳裝亮相。所有51名參賽者獲得財力獎學金，她的獎學金超過3萬美元。在才藝選拔中她表演的是鋼琴，結合不同的古典作品，以彰顯出戲劇效果和鋼琴技能，她也唱歌，她要求父母送她去上練聲課，在學校她也唱歌。華州的代表是亞裔Vivian Dao，可惜沒有獲選入圍。

賈菲菲父母來自中國北京，爸爸是醫生，媽媽是核物理學家，哥哥在讀醫學院。目前，母親是她的經理，協調她的時間表、航班和衣物。她仍在完成高中課業，只在週末飛到各地履行公務，並在飛行期間趕做學校的功課。在她8月的任期結束時，她將飛越70,000英里，訪問全國各地多個州。2月25日，賈菲菲參加了在塔科馬（Tacoma）皮爾斯郡（Pierce）小姐的演出和香港會（Hong Kong Club）在西雅圖喜來登（Sheraton）的晚會。

小心宗毓華，賈菲菲可能是炫耀你職業生涯的另一位亞裔。