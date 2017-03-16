世界上第一位 扶輪社華裔女會員

大多數人認為我是名記者，但我最不尋常的頭銜是：世界上第一位華裔扶輪社女會員。由於一群聰明的人，在1986年決定婦女應該也是扶輪社（Rotary）的一部份，儘管他們的同行是持反對態度。

今天，我仍然是扶輪社會員，是隸屬於西雅圖扶輪社的一員，同時也是西雅圖華埠國際區扶輪社1986-91會員，我一直以自己有30年的會員資格自豪，而且也沒有打算要退休的念頭。

當華埠國際區的扶輪社邀請我加入，我很驚訝。我連一秒鐘考慮都沒有就毫不猶豫地答應了。我當時所知道的扶輪社是一個有聲望和榮譽的團體。之後，我發現扶輪社的國際政策是排除婦女在外的。什麼！這是真的？我記得自己當時簡直不敢相信這個事實。然而我更震驚的是，為什麼在整個99年存在的扶輪社，居然沒有女性參與。對總部不得不因為訴訟而改變其歧視性政策，我是一點也不激動興奮。



現在我回顧當時這些男士們做了什麼？他們向前推進、以創新和戰略思想家的精神綻放出平等的火花。他們列隊擔任著無償律師的責任，在法庭上打擊這種不公的現象，並聘請精明的發言人與媒體打交道，籌劃帷幄著精密的運動，為扶輪社這個只有男性存在的俱樂部，在為爭取兩性平等而努力創造發起的運動，鼓掌歡呼！

我要感謝所有這些男士們為數百萬婦女打開了扶輪社的大門，不僅為扶輪社自己創造一個持久的遺產，而且是為整個全球扶輪社區，這個擁有超過34,000個分部和130萬的會員。如果不是這些男士們的努力，扶輪社可能要再歷經百年或更多年後才能有女性加入。所以謝謝你們這些為這場戰役挺身而出的男士們，謝謝你們！謝謝你們敢於挑戰現狀的勇氣。

前15名女性會員

為什麼會選我？我是通過華埠國際區扶輪社加入華盛頓州扶輪社的前15名女性之一。

這些女士在當時是一些最了不起和多樣化的人，包括前西雅圖市議會議員Dolores Sibonga。而我當時只有幾年從事我出版事業的資歷，我想我是處在正確的時間，處在正確的地方獲得提名的機會，這些男士居然送給了我這樣的禮物和特權。我愈了解扶輪社，愈接受它的服務宗旨和4大考驗，它是扶輪社的指導原則及商業和個人關係的道德規範。

1. 是否一切屬於真實？

2. 是否各方得到公平？

3. 能否促進親善友誼？

4. 能否兼顧彼此利益？

這4大考驗對會員來說是什麼意思？扶輪國際總裁John Germ闡釋其義為：「我值得信賴，可靠且要施比受更多。」

扶輪社做些什麼？

它的口號是《服務全人類、超越自我的服務、做良好的接觸鏈接》並以心中的4大考驗為藍本。每個扶輪社可以自由選擇服務項目，以改善世界各地人民的生活。

我們的西雅圖扶輪社推動著一個大項目，並加入了一個團隊與比爾和梅林達·蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）合作去根除脊髓灰質炎（eradicate polio）病毒，它是小兒麻痺的病原，又稱小兒麻痺病毒。我們還提供巨額資金和有組織的籌款活動，在中區建立扶輪社男女童俱樂部（Boys and Girls Club），以及在Rainier南大道的Wellspring家庭服務。我很高興在2008年為Wellspring籌集了10,000美元。

如果你認為與比爾·蓋茨的工作是太嚇人的大計劃，考慮一下《紐約時報》作者 Arthur C. Brooks在專欄中寫的：「通過小思慮，你可以使世界更好。」每個扶輪社都有自己要做的小項目。 Brooks寫道：「在籌款中，有一個老掉牙的公理，那就是『一個人比一百萬重要得多，它提醒我們當談到需要幫助的人，一百萬只是一個統計數字，人類的故事是由一個人的集合而成就的。」因此，在慈善事業中「從服務一個人開始，而不是先去籌出一百萬」這樣的態度是好的，Brooks 這樣寫道。

這正是我對我的扶輪社服務的態度和方式，專注於一對一的關係，而不是主持大項目或在大鏡頭亮相。

當我為需要的學生服務時，我感到十分的快樂和滿意，讓他成為他們家庭中第一個克服巨大逆境後能夠上大學的孩子。我沒有得到一個站立的鼓掌或謝謝的表示，但在我的心中見證了我參與的果實－－改變了一個年輕的生命並促成長期的效果。就像特蕾莎修女說的，用大愛做小事情也是一樣美麗珣斕的。