保羅艾倫為電腦科學專業捐款4千萬 華大建立學院以其命名

（本報訊）日前，作為微軟（Microsoft）創始人之一的億萬富豪保羅•艾倫（Paul Allen）為華大電腦科學專業捐款4,000 萬美元，微軟公司方面為表示對艾倫的支持及敬意，同時捐出1,000 萬美元的善款。華大方面為表示對艾倫的感謝，宣佈建立電腦科學及工程學院，並以保羅艾倫之名命名，正式將電腦專業改為——保羅艾倫電腦及工程學院（Paul G. Allen School of Computer Science and Engineering）。

保羅•艾倫在新聞稿中表示華大電腦科學專業對自己的影響巨大，自己以個高中生身份在華大圖書館中接觸到當時最先進的電腦設備及最前沿的科技知識，這為自己日後成立微軟公司提供了跳板。他認為此次電腦科學專業晉升為學院規模，並以自己的名字為學院命名，對於他來講是一種巨大的榮幸。他在新聞稿中提出對學院未來發展的願景，希望學院在如今電腦科學發展的黃金階段，持續正面地影響師生，讓他們懷揣巨大夢想，掃清技術障礙，用自己的技能去解決世界眼前所面臨的重大問題。

華大收到捐款時正值50 週年校慶，校長科斯（Ana Mari Cauce）表示，艾倫給出了「極為慷慨的」捐贈，學校將電腦科學專業提升為學院級別，並以艾倫命名是一種榮幸。保羅•艾倫這個名字在電腦科技領域的分量和位置不可撼動。科斯認為華大電腦專業雖然已經十分出色，但此次晉升學院更是將其發展到了一個完全不同的水準。