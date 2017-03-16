意大利樂隊機場遭攔截 演出計劃泡湯被遣返

（本報訊）本月8 日，來自意大利配紮羅市（Pesaro）的3 人樂隊「蘇維埃蘇維埃」（Soviet Soviet）來到西雅圖，準備為即將到來的西南偏南藝術節（SXSW）獻唱，未料卻在西塔國際機場（Sea-Tac International Airport）遭到攔截，被海關工作人員盤問長達3 小時之久。

事後在電子郵件中樂隊成員表示在這3 個小時內，他們被問及許多與生活相關的個人信息，並被詢問此次演出是否會得到薪酬及如何售票和他們未來的規劃等問題。在一一做出解答後，3 人被戴上手銬，送往當地拘留所接受搜查，並拍照存檔。轉天上午3 人被原路遣返回意大利。

在回家後，他們在樂隊的臉書頁面上發表了一段長文，內容大致表達了他們在西雅圖是如何像犯人一樣被審訊及拘留。他們表示自己終於逃離了那個緊張的處境，安心回到家中一切平安。

在此文章發出後，立即得到數千條評論，有人聲稱認為自己所居住的西雅圖是個開通、先進的城市，但沒想到這種事情竟然發生了。也有不少人借機批評川普移民政策，但尚無證據顯示此次事件與川普當局政策有關。

而樂隊方面則表示或許海關方面是因為演出酬勞問題產生疑惑。樂隊成員以免簽證身份入境，稱自己進行免費演出無需申請簽證，可海關方面則認為他們的演出有售票環節，所以需要持有效P-1 簽證方可入境。樂隊3 名成員此次訪問美國共計花費5,000 多美金，在這場烏龍中也無法得到賠償。