西雅圖重現溫哥華房市走向 吸引諸多外國投資者

（本報訊）溫哥華房市多年來受外國買家影響，房屋價格高漲，使許多本地居民無力負擔。對於此種情況，溫哥華市府在半年前提出徵收外國買家稅政策，希望以此來控制外國買家瘋狂炒房的現象。

此政策推出至今已有6 個月的時間，統計數據顯示，溫哥華市房屋交易量已恢復正常水平。而有地產商表示，一些溫哥華地產仲介人已經開始向西雅圖地區介紹客戶，其中一些客戶表示將出售自己在溫哥華的地產，並在西雅圖購房，以之前同樣的方式再度發展。地產商認為，西雅圖或許就是溫哥華的「昨日重現」。

西雅圖目前的房市情況與溫哥華在20 世紀90 年代末十分相似，相較於溫哥華眼下的房價，西雅圖地區房屋價格可負擔性更強——也就是說，西雅圖房價在近幾年或將有巨大的提升空間。專業人士表示華人在投資房地產方面悟性極高，溫哥華附近一些十分普通的房屋每平方英呎的價格都在$2,000 左右，而表爾威市（Bellevue）濱水區房屋每平方英呎價格僅為$1,000。華人投資者明白這對他們來講意味著什麼，即使是在短短5 年的時間內，這種投資的升值價值也都是舉足輕重的。

此外，由於西雅圖近年來在公共學校系統、經濟及就業機會等方面的平衡發展，吸引了不少高層及中產階級華人。本地地產商人更希望抓住一切機遇，甚至出版了全中文的雜誌，介紹本地豪車、時尚、旅遊、地產及各種保健產品等，以滿足各界華人的需求。