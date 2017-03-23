寒冬致電費偏高 民眾應對採取何種措施？

（本報訊）在天氣相對寒冷的今冬，許多民眾收到出人意料的高額電費帳單。西雅圖供電局（Seattle City Light）也表示近期收到許多用戶的電話，稱電費帳單令人吃驚。

國家氣象局表示，今年冬季是西雅圖近30 年來最寒冷的一個冬天，從2016 年12 月至今年2 月， 共計有56 天氣溫出現異常偏冷現象。

除寒冷因素影響外，供電費用上調5% 也是導致電費上漲的原因之一。此外，在許多情況下，供電局工作人員在住戶院門反鎖或院內有惡犬無法接近電錶的時候，會採取估測法，以當地用戶往月使用額度進行推算，來估計此次的用電量。而估算值通常並不精準，相較於實際使用量會有一定誤差，而此誤差將計算在下一輪電費帳單中。同樣，若工作人員在讀取電錶數據時出現錯誤，此錯誤也將在下一次帳單中進行更改。

若居民在收到電費帳單時發現費用出現異常偏高或偏低的情況，可自行致電西雅圖供電局進行詳細查詢，客服電話為：(206) 684-3000。若由於之前數次估算電費過低，造成纍計追繳數額過高，您也可以致電供電局商討分期付款方案。同時，您可以致電供電局或登陸網站http://www.seattle.gov/light/paymybill/readmeter.asp，查詢電錶讀取方法，自行讀錶核對帳單，以免出現錯誤收費的現象。