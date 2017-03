碧近山的最壞和最好 許多亞裔美國領導者的家

最近,最壞的和最好的事情相互沖擊著碧近山 (Beacon Hill)。

有趣的是這個位於西雅圖南邊近10,000人口的社區,不因日漸增長的犯罪案阻嚇了房地產的買家。即使是一些老舊和必需拆除房子的售主,都收到買家很高的報價。

碧近山與西市其它地方相比,即使有景觀視野的房子,房價通常較偏低。突然,那些本來沒有打算出售房產的人現在正在重新考慮是否要脫手。

造成碧近山如此熱烙房地產市場的一個原因是輕軌的存在。碧近山站是Sound Transit中央連接線的一部份,從SeaTac機場穿過雷尼爾(Rainier)山谷和西雅圖市中心而直抵華盛頓大學。

隨著西市交通在美國榜單中排名最差,車站成為一個至關重要的資產。自2009年輕鐵營運以來,碧近山物業值已不斷上升。由於許多高科技公司如亞馬遜(Amazon)搬遷到西雅圖,增長促進了員工對住房、更多交通和中心位置的選擇。

從南傑克遜街(South Jackson Street)華埠國際區的西華報辦公大樓,開車到位於南15大街(15th Avenue South)的碧近山頂部,我只花了4分鐘的時間。突然,碧近山被視為西市最有名的街區之一,因為從那裡可俯覽欣賞西雅圖的市中心、Elliott灣、第一山(First Hill)和雷尼爾谷。取決於雲層籠罩範圍的多少,還可以遠眺Olympic山和Rainier雪山。碧近山也被認為是在西雅圖擁有最大的Olmsted規劃(Olmsted-planned)綠色空間帶,眾所周知的包括Jefferson公園和附近的食品森林項目(Food Forest project)。

長期住在碧近山的陸美鳳說,Jefferson公園旁邊的水庫建有開放步道、兒童遊樂區、a zip line、野餐長椅和滑板公園。她同時表示,擴建毗鄰輕軌站的El Centro de la Raza有一個廣場、經濟適用住房和文化中心,另外還有碧近山圖書館。

亞洲人是最大的族群

讓居民到碧近山的另一個原因是它的多樣性。這裡已經「培育」了一代多元化和開拓亞裔美國領導人的搖籃,僅提及的幾個人就包括了前州長駱家輝、現任舊金山市長李孟賢、周樹淇、陸美鳳、Dale Hom、Al Sugiyama、眾議員 Sharon Tomiko Santos、Herb Tsuchiya和李文輝。根據2010年人口普查數據,碧近山擁有最多亞裔美國居民,它的佔有率是57%,而在雷尼爾山谷只有30%。長期住在碧近山的居民和《Walk Don’t Run: Growing Up Asian in Seattle--慢走不急跑:在西雅圖長大的亞裔》一書的作者Dale Hom表示,長久以來在碧近山的亞裔美國人是西雅圖歷史上被歧視的產物。

根據Doug和Art Chin的書《Uphill:TheSettlement & Diffusion of the Chinese in Seattle--上坡:西雅圖華人的定居與擴散》一書中所言,碧近山是華人和其他亞裔家族搬出華埠的首選可能地。

根據西雅圖鄰里的西雅圖歷史遺跡搜索(Seattle Historical Site Search)資料顯示,碧近山「沒有像Mount Baker發現存在有限制獨佔排它性的社區」這導致亞洲人和其他少數族裔,不能在Mount Baker地區買房的原因。

首先來到碧近山的居民是華人,他們最初是從19世紀60年代開始從事鐵路建設和採伐及罐頭工作的人,他們之後陸續才有是其他亞洲家庭遷入,他們對住在碧近山街區感興趣。碧近山長期以來被認為是移民集中、低收入唐人街和Yesler Terrace住宅項目區。

碧近山的挑戰

Hom說:「我很關心社區性質的變化,單戶住宅正在消失,更多的多戶住宅單位正在興建中,房地產價格和增加的稅收可能會取代長期留住的居民。」

房地產經紀Ginny Kwok表示,即使是破敗的房子,因為土地的價值可以獲得多達或超過40萬美元。拆毀一棟4,000平方英尺地塊上的房子,可以改建成4棟不錯的雙併房,每個賣價超過50萬美元,這是超過100萬美元的利潤。許多新的雙併房都位在15th Avenue South和附近的街道上。

一個保護鄰里的解決方案是《停止出售你的家園--stop selling your homes,》,一名住在碧近山有70年的亞裔美國人Norma說,她要求她的姓不被洩露。不僅僅是住宅的趨勢,零售業也受到影響。小型企業的零售租金已經飆升,如輕鐵站附近的商家Inay’s Kitchen。

如果一些開發商購買了目前紅蘋果雜貨店(Apple grocery store)所在的房產,去建造一批公寓樓,一些人擔心會發生什麼事?人們要去哪裡購物?儘管碧近山還有其它亞洲雜貨店存在,但主流雜貨店在社區也同樣重要。

陸美鳳說,在公共汽車站及闖入住戶的包括槍擊和恐嚇步行罪犯的增加,是一個令人關注的社區問題。

根據areavibes.com資料顯示,碧近山的物業犯罪率一般高於西雅圖。根據西雅圖時報報導,碧近山非法進入建築物意圖犯罪特別是偷竊案在西雅圖排名第一,該地區的這類案件數量是市中心的25倍。

根據去年7月碧近山理事會調查(見邊欄內容)顯示,碧近山居民家庭平均收入仍然低於其他社區。

為了安全不吸引歹徒注意,Norma說她不帶任何錢包或袋子。她把錢都放在口袋裡。

碧近山正處在好與壞,新與舊發展的十字路口上,西市府知道嗎?Norma說:「城市需要保持社區的獨特性,而高檔化已然發生在一個不斷發展中的西雅圖。」

問題是市長墨瑞(Ed Murray)的城市村莊(urban villages)建議是答案的一部份嗎?村莊會減少犯罪嗎?他們會保留碧近山的遺產和歷史嗎?

也許,碧近山需要的不僅僅只是城市村莊而已。

碧近山調查的目的(2016年7月)

在2015年秋季,市長規劃和社區發展辦公室提出了城市村莊的建議擴展交由碧近山理事會(BHC)。

市府想知道是否有社區支持擴大城市村莊的規劃。 BHC申請了一個社區部門撥款用於向所有碧近山家庭發送調查表,包括中文、索馬里語、西班牙語、塔加路語(Tagalog)和越南語。

BHC同時與1,117名居民對此規劃進行了調查。70%的受訪者表示他們「不熟悉擴建碧近山城市村莊的建議」,51%的受訪者表示會支持。

市府將從調查中採取什麼行動?BHC正在從受影響社區中進行投入行動,並將有一個環境影響聲明的過程,所以受影響的人可以提供投入的行動。

BHC正在就市長提出的2035年西雅圖綜合計劃中對碧近山的想法進行更具體的介紹。

碧近山理事會會員:

主席:Maria Batayola

副主席:Mira Latoszek

秘書:Lee Nathan

財務:Amy Kaminishi

董事名單:

Linda Jensen

Dove John

Roseanne Lorenzana

Miguel Maestas

Kathryn Rathke

Erik Stanford

Susan Lee Woo