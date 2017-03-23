華裔消防委員長 言論涉及歧視 稱遭潛規則斷章取義

（本報訊）本月7 日召開的消防公眾會議中，兩名消防委員長在會議開始前竊竊私語，討論是否會僱傭墨西哥裔員工問題。而兩人在私密談話時，會議中將使用的麥克風及錄音設備已經開啟，二者並不知情。於是他們的一段談話便被公諸於眾。

其中一名華裔消防委員長David Chan在與另一人的談話中表示，墨西哥裔員工人工費用較低，稱自己會選擇僱傭他們。而另一人Bob Meador 則聲稱自己不會考慮這些人，因為他們根本就不能完成自己的工作。二人談話內容因涉及族裔歧視問題而備受爭議。

現年 65 歲的 David Chan 表示，對於外界的議論，自己也有話要說。他告訴媒體，作為華州目前唯一一名亞裔消防委員長，工會以保護少數族裔之名勸其辭職，同樣身為少數族裔的自己覺得這樣做十分不合理。他在談話被公諸於眾之後，一再對自己不嚴謹的言行道歉，但同時表示不會因此辭職。他稱在911 會議上，是自己對警局方面提出肯特市（Kent）印度裔居民遭槍擊一事引起亞裔社區強烈反響，亞裔社區民眾對於仇恨犯罪現象十分擔憂。事後還收到斯諾霍米甚郡（Snohomish）警局的電子郵件，他們詢問警方可以採取什麼樣的手段來解決這一擔憂。他認為自己積極推動族裔多樣化，卻被貼上了「歧視」標籤，其中的潛規則如何全然不知。

Chan 在事發之後接受本報採訪時表示，自己與Meador 的對話遭到了公眾誤解，大家斷章取義地以為他只是取笑墨西哥裔勞工是廉價勞動力。但他認為面對全國性的緊急救護人員短缺，我們應該採取積極措施。他首先想到的就是到墨西哥本土招納、培訓救護人員，提供工作簽證，這比採取其他手段節約資源。他同時替Meador 澄清，稱他的這位同事思想雖然保守，但並不歧視墨西哥裔，他的女婿就是墨西哥裔。他在聊天當中僅僅是開了一個玩笑而已。雖然語氣貌似嚴肅，但自己知道他並不是認真的。

然而在2 人為自己辯解後，他們也表示此次事件無藉口可找。最終包括2 人在內的諸位消防委員長投票以4-0 通過對他們的處罰方式：1. 以書面形式正式向本區居民及消防員工道歉；2. 未來禁止出現相似言論；3. 參加多族裔及跨文化交流培訓；4. 考慮從現有崗位離職。