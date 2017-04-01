夜班族新福利：巴士 增加夜車班次

（本報訊）您是否常年上夜班，希望下班後可以搭乘巴士回家？您是否在夜店飲酒放鬆後不想冒險酒駕？您是否乘坐夜班機到達西雅圖卻苦於無車接送至目的地？您很快就不用再為這些問題煩惱。金郡巴士公司（King County Metro）宣佈今年秋季將增加淩晨2 點至5 點的夜車班次，為本地居民及外地遊客提供便利服務。

從今年9 月開始，金郡巴士將用快車C、D、E 線取代現有82、83、84 路巴士從夜間2：15 至4：30 的的班次；淩晨1 點至3：30 間增加124 路巴士，用於搭乘夜間航班的旅客進行接駁；並在 3、5、11、44、48、65、67、70、120 這幾路巴士線路上增加通宵班次。

金郡巴士公司在夜間巴士上投資共計770 萬美元，此次的新計劃又為公司增加了73 萬美元的預算，西雅圖市府方面將撥款50 萬美元支持這一項目的順利實施。

關於新計劃的具體內容、增加班次的巴士線路及時間表，請登陸網站http://kingcounty.gov/depts/transportation/metro/programs-projects/late-night-service.aspx#changes 查詢， 或直接撥打諮詢電話（206）477-3842 進行詢問。