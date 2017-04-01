白人首席執行官在族裔多元化中的領導力 值得效仿的肯．科林Ken Colling

首席執行官（CEO）有巨大的力量創造變革，但是很少在族裔多樣性上取得好成績，特別是白人男性的CEO。一個由黑人領導人共同組織的團體Tabor100，去年，在Rainier俱樂部上，認可了前Goodwill首席執行官科林的作為，由於科林專注於個人和專業世界的多樣性，所以他是數以百計的白人CEO中很不一樣的一名。

盡管科林開始創立Goodwill的時候，對我們來說他是來自加利福尼亞州的一個新人，他開始做的很多事中其中之一就是加入Tabor100，而且是一位積極的成員。

當科林前往他的第一個星期六早上的會議時，他回憶說，已故的妻子Jeannie問：「你又要去開什麼會議？」

「Tabor100是一個由一群黑人小企業家組織的團體。」他回答。

「你知道你不是黑人，也不是小企業家，對嗎？」妻子說。科林說，支持族裔組織的非營利性機構是很重要的，這不能只是口頭上的服務。

Tabor100的前主席Ship Rowland表示，當科林首次加入團體的時候，他為科林介紹團隊中許多著名的黑人時，令他吃驚的是，科林說：「我已經認識他們了。」在介紹其他亞裔社區領袖時，科林也表示，他早就認識他們了。

在科林的領導下, Goodwill贊助了很多其他族裔有意義的活動，包括西華報30週年的晚宴。事實上，他在我們找到他做贊助商之前，就已經主動開始聯繫贊助我們。

西雅圖市議會主席Bruce Harrell注意到，科林在一次大選年度中，曾連續三晚參加了許多族裔社區活動。當時正值競選市議會職位，Harrell問科林：「你想競選什麼職位？」

科林在發言中說：「關於多族裔環境我們有很多東西需要學習，但是這不等於事先什麼都不用做的原因」我認為重要的是要有一個人們感到舒泰地去討論和提問的環境。如果一個人說的事被大家認為是錯誤，或因為這個人主觀的偏見被攻擊，這個人還會繼續發表自己的想法嗎？不會。這個人可能沒有學到東西，並且繼續維持自己的想法。」

一旦打從開始科林說起這些族裔問題，支持他的人們就開始在談話中談及這個問題，告訴他族裔問題中成功和失望的一些狀況。

2007年，已故的社區活動家Bob Santos以及一些成員，組織了一次針對Goodwill商業和住房數百萬美元發展項目的抗議活動。很多人以為科林可能會生氣，覺得遭到背叛，特別是在他一直以來支持這個多族裔組織。但相反，科林對這些抗議者沒有任何負面的感覺，覺得這些沒有影響到他。BobSantos和科林依然是朋友，多年來，科林在生日宴會上總找Bob Santos一起來慶生。

這個發展規模最後縮小到值1,400萬美元的工作培訓和服務中心。在施工期間，科林和他的團隊特意選擇了一個族裔多樣化的承包商團隊來處理。

為了促進Goodwill的族裔多樣性，科林從其頂層董事會開始。他說：「我從來沒有採取過『你是亞洲人，還想加入我們的董事會？』的態度」。他研究發現那些Goodwill所需要的人，也是那些增加了他們的多樣性人。當他開始創業的時候，董事會只有兩個24歲的其他族裔的董事。當大約兩年前退休的時候，已經發展到了19個董事裡有7個非白人董事，這對他們服務的人群來說更有代表。

起初，科林表示曾猶豫要接受Tabor的榮耀，認為還有其他人更值得擁有這個榮譽。他引用西華報英文版的一篇社論之文說：「當你改變或否認讚美時，你基本上是矛盾的。因為等於在說他們沒有很好的判斷力，所以面對讚美時，我們僅需要簡單的說一聲『謝謝』即可。」

科林，我們要謝謝你。不僅僅是一個長期的讀者和訂閱者，我們對您的讚賞超越了這一點。他在Tabor午餐會上的講話激勵了西華報，以族裔多樣性問題作為這期報紙的主旨。

在西雅圖還有像科林這樣的白人CEO，積極努力致力於族裔多樣性的工作環境？如果有請讓我們知道。