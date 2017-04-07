從事媒體工作是壓力很大的。為了給自己充電，我最近去了加利福尼亞和墨西哥（California and Mexico）。

旅遊不僅是享受美食和美景，每一次旅程都會學到新的東西。旅行是智慧和聰明才智的考驗，對不可預見的情況，必需知道要如何應付。這次，在多次騎自行車循環跌倒後，我找到一種治療腳痛的方法。

一幅圖晝是這樣的……在浪漫的Santa Monica海灘與太平洋背景中，悠閒地騎著自行車的人，穿梭在微風搖曳的棕櫚樹下，……我怎麼可以不騎自行車呢？誘惑勝過我的感覺，我居然忘了自己已經有30多年沒騎自行車了！

我想，一輛大型自行車對我來說不太安全，於是傻傻的選了一輛孩童自行車。在6英里的冒險中我跌倒了。當自行車偶然騎在木板路的沙灘邊時，我家先生不慎跌了兩次。跌倒並沒有讓我致命，即使我有幾個小小的瘀傷，但沒有足夠的空間來伸展我的腿，因此在下車後引起強烈的痛苦。這不是一場災難，我需要看醫生，但痛苦的是讓我成了跛腳。

有什麼可以快速緩解的方案？丈夫發現了一個提供足部按摩的水療中心。有趣的是，不是用按摩法，這是水療中心的熱水浴缸，它減輕了我的痛苦，我把腳浸在浴缸裡，感覺好多了。

第二天，燦爛的陽光是我的救星。你知道陽光可以消毒和治療傷口嗎？所以我在沙灘上蹣跚地走了一會兒，把我的腳暴露在陽光下半小時。接下來，我把腳放在酒店游泳池旁的熱水浴缸裡20分鐘。諷刺的是，我在旅途中從未使用任何酒店的游泳池服務。這次，它派上用場。現在，我左腳的疼痛已經恢復了。

有效睡眠輔助

一對夫婦告訴我的一些朋友，他們喜歡帶著自家的枕頭去旅行，所以他們可以更容易在陌生的酒店裡睡好覺，我認為這是不切實際的，要知道一個枕頭可是佔據了很多行李空間。

睡在一個陌生的環境、新的枕頭和床，不同的時差區，可能導致失眠。有些遊客服用褪黑素，甚至處方藥等安眠藥。其中許多藥物有副作用，但還是有其他自然安眠的選擇。

紐約時報健康專欄作家Jane Brody寫道，在睡前2小時吃香蕉。所以我嘗試了， 有4 成5的功效。我的方法是：在睡覺前3個小時吃晚餐，當我的胃飽腹時，我不能睡覺；在睡前一個半小時吃根香蕉，然後在就寢前40分鐘服用500mg鎂。每個人可以按照自己的生理狀況，在時間上做配合自己的調整。

按摩耳朵也是不錯的方法，一位針灸師教我在睡前按摩我的耳朵，它瞬間讓我打呵欠，我希望香蕉也能對你有效，它還能幫助我緩解便秘，因為吃香蕉總比吃瀉藥要好得多了。

二選一

棕櫚泉（Palm Springs）旅館的工作人員問：「你想要一個享有山景的房間，或一間帶廚房的房間？ 」價格是一樣的。

丈夫看著我，等著我的答案。「廚房」我回答，原來我做出的是項正確的選擇。當旅行時，一天會被限制在酒店房間超過1/3的時間，與夥伴旅行很難，有時我會覺得空間被擠壓了。額外的廚房給了我們更多的空間和設施，如早上煮杯咖啡，在冰箱裡儲放我們從外面買的水果，有張額外的桌子吃飯或寫點東西。一個人可以早點睡覺，另一個可以遲些也無妨。

如何打包得輕些

當旅行時，我的手提箱通常比丈夫小得多。但是我卻帶著更多的東西，我是怎麼辦到的呢？

我過去寫過，旅行是一個很好的擺脫你討厭的衣服和舊衣服時候。穿上它們，然後一路把它們扔掉。行李中創建的空間，可用於放買來的紀念品。

我帶著10多種不同的化妝品，這些產品原始尺寸是大的時髦瓶罐，我如何讓行李變得很小呢？每次買化妝品時，我會要求要樣品。這不是因為我貪心，因為小容器最適合旅行。使用化妝後不要把它們丟掉，清潔後可以回收一些下次再用。如果商家沒有樣本，我會在Daiso買小盒子，放入化妝品然後帶著去旅行。

雙用途物品

有些人喜歡赤身裸體睡覺，這使他們在旅行時可以輕身簡行。睡覺時我是需要穿著衣服，所以放在行李中的物品，是要確保它們能提供多種用途。例如，我的T裇也是我的睡衣；我的短褲可以穿在戶外，也可以當工作服以及睡衣；穿在腰部或臀部那個掛在皮帶上用於放錢和小物品的小袋子，可以拆下當作晚禮服的錢包。皮帶也可以互換使用，作為錢包鏈；涼鞋可以在戶外及室內使用。

夾克可以讓我保持溫暖，保護我免受潮濕的天氣。它也很輕，可以捲好塞進一個小型的塑料袋裡。

鞋與襪

一位作家在阿拉斯加航空雜誌的3月刊中寫道，他曾在哥斯達黎加（Costa Rica）旅行。他對旅客的建議是要帶很多襪子。對於女性來說，要多帶隻鞋子而不是襪子，女人要的是鞋子。

丈夫打包了2雙鞋子，但準備了很多的襪子；對我來說，我準了4雙鞋 – 高跟鞋、閃亮的串珠步行鞋，涼鞋和用於騎自行車的功夫鞋，但只帶了兩雙襪子。雖然這一趟旅行我沒有穿高跟鞋的機會，但我打包了他們，以防萬一我去一家優雅的餐廳，不想被人看見我是穿著不合場合的平底鞋。

使用替代品

有些旅客帶著瑜伽墊，這很麻煩，我用酒店的毛巾練習我的瑜伽。這不是最好的工具，但是，在我12天的旅行中，我能夠做了10天的瑜伽，或者也可以做其它種類的伸展運動。為了防備萬一，我塞了幾件亮片的背心，背心佔用空間很小，可以改變女人的外觀。此外給人的印像是，她每天都在換不同的衣服。如果沒有背心，就帶上一件大披肩，這也可以遮掩下身沒有吸引力的衣服。

小紀念品與大紀念品

在從墨西哥回來的路上，我看到一名乘客擺弄操持著4英尺長的一個超大的旅行箱。

箱子裡面是什麼？顯然是盞燈，這是一個很好的貨品，值得他帶回家。我弟弟曾經買了一隻大象雕像，從墨西哥邊界一直帶回德克薩斯州（Texas），但幾天後這個雕像破了。

現在，在買大件禮物時，無論是多麼好的貨品，我都會三思。我不想在包裝上費功夫，也不想花錢運送它們。哦！這次我也買了一些紀念品2 0隻不同大小的小可愛的烏龜帶給我的員工，龜象徵著長壽。選擇紀念品是非常有趣的，我敢打賭，他們從遊客想要買的東西裡脫穎而出，是很有趣的一個經驗。

飛機上的剩飯

經濟飛行是不提供食物。當旅行的時候，我大多是在上飛機前吃飯，或者在機場用餐。

大多數時間我們最終都會丟掉一些食物，特別是在飛回西雅圖的前一天。這次，我要求帶個打包袋(doggy bag)，我們的剩菜包括雞肉醬、火雞卷和茴香麵包，比其他乘客吃得好多了。

現在是計劃下一次旅行的時候了，我再次感到活著的喜悅 – 雖然現在還只是在做著夢呢！