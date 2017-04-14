市長性侵案峰迴路轉 醫學鑒定報告推翻指控

（本報訊）本月6 日，一名現年46 歲的肯特市（Kent） 男子向金郡高等法院提起訴訟，稱西雅圖市長墨瑞（Ed Murray）曾在30 多年前對自己進行性騷擾。

當事人稱自己當時只有15 歲，墨瑞以10 至20 美元不等的價格，強行與之發生性行為，身心受到極大傷害，在過去的30 年中一直都難以忘卻這段歷史。

原告當時因吸毒成癮而輟學，可以說是一名問題少年，但若其控告內容屬實，市長墨瑞強行與15 歲少年發生性行為便屬於強姦未成年人。雖然對於此事提出控告的刑事追訴期已經過去，但原告仍舊可以提出民事訴訟。

對於性侵未成年人一事，此次並非墨瑞第一次遭到指控，曾在10 年前，另外兩名問題少年向媒體揭露其強姦罪行，此二人近日表示如有需要，願意出庭作證。

面對突如其來的指控，墨瑞極力否認，並由代表律師出面澄清，表示目前正值市長競選期，這樣的指控也許並非巧合。墨瑞本人則態度堅定，稱自己不會因此引咎辭職，並繼續堅持在今年的選舉中競選。

12 日上午，市長律師Robert Sulkin出面駁斥性侵案實屬子虛烏有。市長於11 日接受體檢，醫生對其生殖器官進行檢查，在新出爐的醫學鑒定報告中，醫生指出原告曾在指控中提出墨瑞生殖器上有一顆黑痣，但經過檢查，此指控與事實不符。市長私處並無任何異常，也無以外科手術方式除痣的痕跡。

Sulkin 稱原告以黑痣作為案件的重要突破線索，如今證實這一線索毫無根據，訴訟理應被撤回。

而原告的代表律師則表示，除原告外另有兩人願意出面指控市長性侵未成年人，這令他感覺十分欣慰。原告並無在此次市長選舉中競選的企圖，但是仍要將訴訟進行到底，並最終打贏這場官司。

墨瑞對於3 人的指控並不理會，他表示自己除了要在接下來的市長競選中取得連任外，還要在這場莫須有的官司中獲得勝利。若法官認為有需要，他並不介意第三方醫生介入，以中立身份對其進行進一步檢查，保證鑒定的公正性。