永懐駱伍寶琴 在她那個時代的一位非傳統女性

駱伍寶琴1927年1月11日生於香港，1947年與駱榮碩在香港結為連理，之後兩人同赴美，於1954年宣誓為美國公民，於本年4月6日在家中安祥往生，積潤享壽90。

據駱家輝表示，母親在3月20日嚴重中風，過世時沒有任何痛苦，在家中平靜的離開了人世。駱家輝向西華報表示，母親一生求知若渴，她在縫紉上有驚人的天賦，50歲時還到社區大學修讀服裝剪裁，將家裡客廳的沙發重新裁製一番。此外還修讀美語用詞的課程，常閱讀報紙和雜誌，遇到不會字就用中英文字典翻查並重複練習。

我和前州長駱家輝父母有數面之雅，他們是已故的駱榮碩和駱伍寶琴。上週駱伍寶琴在家裡平靜地離世，高齡得壽90歲。

大多數社區人士多記得駱榮碩，因為他平易友善，經常為駱家輝的競選活動準備吃的喝的。幾乎沒有人意識到駱伍寶琴是位有智慧、有決心、有見解，更經常把持自己意見的女性。

有一次，我被邀請到表爾威的高爾夫俱樂部吃午餐，他們夫妻倆作為貴賓。已過逝的午餐主持人王純純說，她需要減肥。

「我應該減掉5磅，而且準備在假期後就開始節食。」她說。

「減5磅會很好。」有人說。

駱伍寶琴用英文很快地說： 「不！要1 0磅。」在她犀利的眼神和臉龐下，說出來的話讓旁人聽起來像是在發號命令。駱伍寶琴的確就是這樣，她直率地從來不修飾她的言辭，表達顯現出來的態度是一份堅強的愛。因為駱伍寶琴直截了當和說實話的方式，我以為來賓們會翻白眼，相反地每個人都在笑，包括當事人王純純。

當駱家輝宣佈他不再出馬華州第三次連任州長競選時，粉絲們很失望，父親駱老先生很傷心，但做老媽的駱伍寶琴可是相當坦然接受。民意調查顯示駱家輝在第三次連任競選時仍會拔得頭籌，駱老先生希望看到兒子再次當州長。很多時候，不管多麼不受歡迎，駱伍寶琴可能是家中孤獨的反對者。她說：「兒子擔任州長的工作太辛苦了。」因為她知道這個工作的壓力，和兒子不得不作出的許多犧牲。

駱家輝記得母親為通過公民考試，努力學英語的過程。因此母親的實例激發駱家輝於7月4日在西雅圖中心舉行的入籍宣誓儀式的演講中，將母親的經驗講述給大家。駱伍寶琴用英語課程來提高自己的英語水平，而且經常用英語和5個孩子說話。

駱伍寶琴跟我說話時大多是用粵語，所以我從來沒有機會聽到她用英語說話。無論她的英語是否完美無缺，但在1982年為兒子駱家輝競選州議會議員席次時，勇敢地敲了我朋友在Seward公園的房子大門，為兒子沿門拉票。

我很驚訝問朋友：「你的意思是駱伍寶琴為兒子競選公職一事，親自去敲你家的門嗎？ 她說了些什麼？」 在我認為最有可能做這事的是駱榮碩而不是駱伍寶琴。但是為了幫兒子，駱伍寶琴肯定是會做任何事情。朋友說「她說英文，懇請我支持駱家輝。」當她敲門時，我可以想像她內心充滿著無比的勇氣。

駱伍寶琴婚前姓伍，家族屬於西雅圖伍氏宗親會一員，宗親會在政治上並不活躍。作為35年西華報和英文版Northwest Asian Weekly的出版者，我記得伍氏家族在華埠國際區為駱家輝的競選共同主辦了一次籌款晚宴。因為駱伍寶琴和先生的與會，那次晚宴得以籌集了數千美元。

駱伍寶琴在英文閱讀上的技巧令人印象深刻，我們曾經談到西雅圖的政治，她說她在報紙上看過這些報導。她是西雅圖時報（Seattle Times）的長期訂戶，也讀其它的英文報紙和雜誌，她不是那種隨意翻報型的讀者，總是從文章開始，然後仔細地一行行地一直看到結尾。

即使當她得了老年中樞神經病變的帕金森氏症時，駱伍寶琴仍是力求獨立。在20世紀90年代，她想在兒子的籌款晚餐上，從一個地方到另一個地方。然而，她的腳卻不會聽她大腦的使喚，我上前要去幫助她，她說：「不需要。」她想了幾秒鐘後告訴我說：「退後一步。」我照著做了，沒想到這正是她想要做的方法。

可令我驚訝的是，駱伍寶琴像隻兔子跳起來離開原來位置超過兩英尺，如果她的腳無法順利走路，跳躍是她達到目標的手段，她知道如何操縱自己的身體和神經。

最近幾年，她被困守在輪椅上，無法大聲說話。但她的腦子仍然很敏銳。當她的看護問我的職業時，我說你猜猜看，駱伍寶琴指著西華報，這意味著我在報業工作，但看護沒能了解她的意思，反而問我說：「那你是中藥店老闆嗎？ 你在餐廳工作嗎？你是…？」

也許，為什麼我仰慕駱伍寶琴。她是通過勤奮和努力工作，讓自己和駱榮碩成功地撫養了5個孩子，更讓他們離開了曾經住著的Yesler Terrace公共住房項目的補助房，而孩子中的駱家輝甚至成為華盛頓州長、美國商務部長和美國駐華大使。她比在她之前過世的丈夫更幸運，因為眼看著美國出生的兒子在2011年被任命為美國駐華大使。

駱伍寶琴給駱家輝取名家輝，這意味著光耀門楣。其他4個孩子都不帶有這種含義和權力的名字。她是怎麼知道駱家輝是5個孩子中，唯一會成為美國和中國家喻戶曉的名字；而駱家輝也的確不辜負母親的期望，與家輝的名字互映光輝。