美聯航拖拽乘客下機 華裔醫生受傷吐血

（本報訊）本月9 日晚，聯合航空（United Airlines） 由芝加哥飛往肯塔基州路易斯維爾市（Louisville）的航班上出現令人瞠目結舌的一幕——一名年近七旬的越南華僑David Dao 被警方及安保人員強行拖拽，趕下飛機。

美聯航方面稱，由於該趟航班機票超售，需要4 名乘客改簽，而當時航空公司提出以補償400美元的條件，希望有志願者自動放棄當日行程另作安排，但並沒有人主動改簽。於是公司方面以「隨機」的方式抽中4 名乘客，要求他們改乘其他航班，其中一名乘客拒絕放棄座位，他表示自己是醫生，轉天有病人預約看診，必須搭乘那一班飛機。在溝通無果後，美聯航派出安保人員，該名男子被強制拖離座位，並在拖拽當中撞到座椅扶手，滿口鮮血，衣衫不整，引得機上乘客驚嘆：「天呀！」「你們在幹什麼！」「瞧你們對他做了什麼！」

然而有消息稱，美聯航此次強制乘客落機另有隱情，雖然對外聲稱是由於機票超售，實則是有聯合航空公司員工需要搭乘該航班，幾名購票的乘客其實是在為他們「騰座位」。一些網絡流傳的視頻中顯示，這名被強行「請」下飛機的乘客隨後返回機艙，雙手緊緊抓住隔離簾，精神受到極大創傷，不停用英文自言自語道：「殺了我吧，我必須回家」。有善心乘客看到當時的狀況表示願意讓出座位，但這名老人始終未能搭乘該航班回家。該航班當日晚點3 個小時，在拖拽中受傷的乘客被送至當地醫院進行檢查治療後已無大礙。

事發後，美聯航被推至輿論的風口浪尖，公司方面一開始僅就機票超售對外發佈了一份不痛不癢的道歉聲明。而由於民意沸騰，美聯航CEO 再度出面發表聲明，表示對「不得不重新安排這些乘客的行程致歉」。然而這樣避重就輕的道歉始終未能得到民眾的理解，美聯航股票在事發後暴跌2.6%，市值憑空蒸發6 億美元。更有民眾以漫畫形式進行調侃，表示以後搭乘美聯航遇到類似情況一定要「自願」讓座，換取「免挨揍券」。

各地媒體在採訪和調查中得知，被強制趕下飛機的男子David Dao 現年69 歲，自稱是華人，實為越南華僑，已加入美國籍，居肯塔基市。他和妻子都是醫生，他們的4 個子女也都從事醫藥行業。但David Dao 曾有一段並不太光彩的從醫歷史，他在2003 年因秘密為病人手術被逮捕，2005 年又因非法獲得藥物被控6 項罪名，隨後還為一名男患者開處方和支票來換取性交易。他曾在2005 年被暫停行醫資格，後於2015 年恢復，但他的行醫資格受到嚴格限制，到2018 年2 月28 日才能重獲正常行醫資格，而州紀錄中顯示，Dao 的資格證很有可能已經過期。